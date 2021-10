Els últims mesos s’està començant a parlar de la reconstrucció i la recuperació econòmica després de l’emergència sanitària. Es plantegen moltes alternatives i la majoria impliquen replantejar el nostre model productiu i forma de viure. Això es pot afrontar de moltes maneres diferents, però crec que un dels puntals en aquest procés sense dubte ha de ser la formació.

En aquest sentit, Roses en particular i la comarca de l’Empordà en general han perdut molts trens i oportunitats. Els últims anys no s’ha fet cap aposta coordinada i decidida per la formació professional vinculada en coherència amb els valors del teixit econòmic del territori. Sumat a tot hi hem d’afegir la nefasta gestió de l’FP per part de la Generalitat aquest últim curs, on la falta de previsió ha deixat sense plaça a milers d’estudiants. Aquesta situació ha provocat el col·lapse del sistema de formació professional i ha posat en evidència el gran interès que té la ciutadania en aquest tipus de formació, que es caracteritza especialment pel seu èxit en la inserció laboral.

És un greu error que la formació professional no tingui el reconeixement que es mereix. No té explicació que una comarca com la nostra no promogui estudis relacionats amb el turisme, la sostenibilitat ambiental, la digitalització, l’agricultura, el comerç, el sector marítim i nàutic... entre altres. És surrealista que molts joves hagin de sortir de la comarca o marxar a viure fora per trobar aquesta classe de formació de qualitat. Això si tenen sort a l’hora de trobar plaça.

Roses va tenir la sort ara fa uns anys d’acollir a l’Institut Illa de Rodes el cicle formatiu d’activitats físiques i esportives. És el clar exemple de com si les ofertes formatives tenen una coherència i lògica amb l’entorn es poden recollir fruits anys més tard. Cal una aposta clara i decidida per posicionar Roses i la nostra comarca en un espai de formació i experimentació. No ens podem conformar amb cursos estèrils i de temps passats. No podem parlar de recuperació econòmica si no comencem per les arrels i planificant les infraestructures formatives i els recursos per fer-ho.