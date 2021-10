Cada any el dia dinou d’octubre apareix un llaç de color rosa col·locat al pit de les persones o les façanes i altres llocs emblemàtics de les ciutats es tenyeixen d’aquest color. El color rosa ens recorda la importància de la diagnosi precoç del càncer de mama. Aquest és el tumor maligne més freqüent en les dones d’arreu del món i s’inicia en el teixit de la glàndula mamària.

La finalitat de celebrar aquesta diada és conscienciar de la importància del diagnòstic precoç d’aquest tipus de càncer. Els pilars bàsics per a la seva lluita són la prevenció i el cribratge precoç. El codi europeu contra el càncer ens diu que per disminuir el seu impacte cal mantenir un pes saludable i evitar l’obesitat –sobretot després de la menopausa–, fer activitat física de forma regular, reduir el consum d’alcohol i la lactància materna. La detecció precoç permet trobar-lo quan està en una fase molt inicial, quan encara no produeix molèsties ni es nota. A casa nostra per fer-ho tenim el programa del diagnòstic precoç del càncer de mama. Es fa cada dos anys a les dones d’entre 50 i 69 anys. Consisteix a fer-los-hi una mamografia. En aquesta etapa inicial és quan les possibilitats de curació són més elevades. Per això és tan important aquest programa.

El programa es basa a fer una mamografia. Una mamografia és una radiografia que es fa al pit. Per a cada pit se’n fan dues, una de cares i l’altre de perfil. Es fa amb un aparell anomenat mamògraf, que de vegades ha de comprimir el pit per poder obtenir unes imatges més nítides i que permetin fer una diagnosi més segura amb la prova. Fer-la és beneficiós en la majoria dels casos, però qui té l’última paraula és la dona. Si dubta de si seguir el programa o no, pot demanar l’opinió als professionals sanitaris, que l’assessoraran per resoldre els dubtes que pugui tenir. Aquesta tècnica, la mamografia, és la més eficaç per a detectar aquest càncer en la fase més incipient. La prova dura entre cinc i deu minuts. Però per obtenir unes bones imatges el mamògraf ha de comprimir bé el pit i això de vegades pot provocar dolor i/o algun hematoma en la part del pit comprimida.

El programa ens dona la diagnosi de les dones malaltes que no saben que ho estan. Un cop diagnosticades precoçment poden començar el tractament més aviat. Aquest serà menys agressiu i tindrà també menys efectes secundaris. Durant el programa podem trobar-nos, en una proporció molt baixa, que detecta càncers que mai no haurien arribat a posar en perill la vida de la dona. Algunes mamografies donen uns resultats que no són prou clars i obliguen a fer més proves. Aquestes dues situacions poden provocar situacions de patiment emocional a la dona. També pot passar que no es detecti un càncer tot i ser-hi. No és freqüent que això passi, però pot succeir. És molt important que si la dona nota qualsevol alteració en el pit consulti de seguida al seu equip sanitari.

Acabarem dient que el dia del llaç de color de rosa és un dia de festa, perquè la sensibilització contra el càncer de mama, que s’ha fet durant molts anys i que es continua fent cada any, ha estalviat i estalvia molta disminució de la qualitat de vida i moltes morts per aquesta causa, que és especialment prevalent en les dones.