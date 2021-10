En Quimet Pla, la Núria Solina, la Diana Pla Solina i l’Oriol Pla Solina són la quinta essència del teatre en majúscules. Una extraordinària nissaga familiar d’actors i actrius que com altres coetanis seus, els Mateu-Trias o els Madaula-Munt, fan d’aquesta art escènica la seva raó de ser i de viure, compartint-la amb tothom qui vulgui ser-ne partícip i còmplice.

Amb Travy, els Pla-Solina ens proposen un joc metateatral on realitat i ficció es barregen, es fusionen i es difuminen. Cada membre de la família té les seves pròpies idees sobre com s’hauria d’aixecar l’espectacle, i cadascú interpreta el seu paper agafant el malnom amb el qual s’autodenominaven els mateixos membres de la família en fer-se dir «la família Travy», com si és tractes d’una família de pallassos italiana.

Travy barreja els dos àmbits: el familiar i l’artístic i mostra els conflictes que hi ha entre un i altre. La peça esdevé un homenatge sincer a la família i a l’ofici dels còmics, a la passió creativa, a la dificultat de comunicar-se, de comprendre l’opinió de l’altre, d’acceptar la discrepància, de l’acceptació dels canvis de gustos del públic, del pas del temps i de l’assumpció de la vellesa i de la mort. El resultat, una autèntica joia, un clàssic contemporani, un espectacle que destil·la amor al teatre i al fet teatral, i que combina gèneres com el teatre de text, el mim, el clown, el circ, la música, i la commedia dell’arte.

Impagable Quimet Pla partint ou i preparant una truita ‘shakespeariana’ que acabarà en un suculent entrepà amb pa amb tomàquet («ser un ou o no ser») així com el recitat de la popular poesia còmica: «En un castello perduto entre bosques i jardinos...» també amb moments tristos i fins i tot tràgics, però per damunt de tot, un missatge esperançador, tremendament vitalista i il·lusionant.

«Quantes coses que hem fet i com ens hem divertit!», diuen com si passessin llista del que la vida els ha regalat, de veure néixer i créixer els dos fills petits que venien, no amb un pa sota el braç, sinó amb el teatre per xumet, l’Oriol i la Diana. Travy és un espectacle d’aquells que hom agrairà sempre més haver vist, enamorarà als teatraires i crearà afició entre els qui no en són tant.