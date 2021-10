L’erupció volcànica que fa dies que està activa a l’illa de La Palma, malgrat que no deixa de ser un fenomen natural que passa i ha passat a altres contrades del planeta, sí que ha aixecat un nou dubte sobre el tracte que estem conferint al planeta com a humans. També hi ha especialistes que consideren que una cosa és el canvi climàtic provocat per la mà humana, que és indiscutible i també una evolució del propi planeta que el pot convertir en menys amable, menys habitable, del que ha estat fins ara.

Evidentment i per lògica geogràfica, des de l’Empordà –i també ho hem vist per televisió-, ens hem anat fixant si està tranquil·la la zona volcànica de la Garrotxa. L’espai amb possibilitats d’una erupció que tenim més a prop és allà, i ja sigui pel temor de les imatges que hem vist de La Palma o sigui per allò que inconscientment sempre volem tenir una mica de tot, encara que ens pugui perjudicar, la inèrcia porta cap a l’especulació.

Sigui fenomen natural o causat indirectament per l’escalfament global, aquell que els neoliberals més conspicus neguen, cal recordar una màxima de Victor Hugo afirmant que produeix una immensa tristesa pensar que la natura parla mentre el gènere humà no escolta; i continua amb plena vigència malgrat que els desastres naturals es multipliquen any rere any.

Sembla que estem en el punt en què gairebé tothom és conscient dels problemes que arrossega el planeta, però una majoria encara creu que no va amb ells o, més ben dit, que no poden fer massa res. Per a molts, encara, no cal fer reciclatge a casa, per exemple, o, més ben dit, no és transcendent malgrat que les múltiples campanyes dutes a terme arreu, ens indiquen que cadascú ha de posar el seu gra de sorra.

Desconec si som a temps de redreçar-ho o no, però la sensació que cada vegada veurem més i més desastres naturals vinculats al maltractament al planeta des de la televisió la tinc fins que, potser i esperem que no, ho acabarem vivint a casa nostra.