Es diu –i cada vegada més alt– que la societat de consum promoguda per aquest capitalisme, que ja s’atreveixen a anomenar públicament com insostenible, ens ha idiotitzat. Ens passem el dia amb el nas enganxat a una pantalla o una altra, pendents de les últimes notícies, dels comentaris que en deriven, de les estadístiques, de les xarxes socials, de... i acabem amb un cap ben ple de coses que, massa sovint, no porten enlloc i que ens serveixen per a ben poc. La majoria de les vegades, totes aquestes dades s’acumulen de manera desordenada al nostre cervell deixant-lo ple a vessar... No obstant això, els grans descobriments que en el món han sigut, els han fet persones que han observat la natura, la nostra gran mestra.

Uns pocs exemples dels molts que podríem posar. Comencem a Grècia uns 200 anys abans de Crist on Arquimedes, mentre es banyava a la banyera, va comprendre que «un cos insoluble totalment submergit en un líquid en repòs rep una força de baix cap a dalt igual al pes del volum del líquid desallotjat», per la qual cosa és conegut com el principi d’Arquimedes, i que el va ajudar a solucionar un problema que el governador li havia plantejat sobre la seva corona. Quan ho va descobrir, sembla que es va excitar tant que va sortir de la banyera i, nu com anava, va anar cap al carrer cridant «eureka!», que en grec vol dir «ho he trobat!». Anem ara a cavall dels segles XVII i XVIII a Anglaterra, i veiem com Isaac Newton, a part de fer infinitat de descobriments, en va fer un d’excepcionalment rellevant: la llei de gravitació universal. I es diu que va ser gràcies al fet que, mentre feia la migdiada sota una pomera, li va caure una poma al cap, i en lloc d’emprenyar-s’hi –com potser hauria fet la majoria de mortals– va reflexionar sobre aquest fet de la natura.

I passem als EUA, ja a cavall dels segles XIX-XX, on Nikola Tesla es va dedicar a observar els corrents elèctrics i electromagnètics que hi ha a l’entorn, en el medi ambient. És gràcies a les seves observacions i als seus descobriments que avui gaudim de l’electricitat per il·luminar, i també per a motors de corrent altern, fet que va contribuir que es desenvolupés la que coneixem com a segona revolució industrial. I només tres mostres, però n’hi ha infinitat, ja que la ciència i la tècnica no fan res més que observar, estudiar... i copiar la natura! I nosaltres... li donem l’esquena?