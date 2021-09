Acostumats com estem darrerament a l’aplicació de mesures cautelars en diferents àmbits de la nostra vida, ara en tenim una de nova: diu que un bus de la línia L1 de Figueres ha hagut de deixar de passar pel barri de Sant Joan per evitar mals majors.

Semblaria que a la nostra vila florida fa ja massa temps que no hi neixen brots verds, sinó que més aviat s’hi cronifiquen les males herbes i s’aguditzen els cactus espinosos que tradicionalment ja existien.

Digueu-me, si no, com justificar el mal rotllo que dona haver de travessar el barri de Sant Joan. I que consti que no em refereixo a la deixadesa i brutícia acumulada perennement a les voreres i carrers, a les quals lamentablement ja ens hem acostumat. Fa massa temps que anar a la residència dels Arcs, a comprar pa a Terrades o a jugar al futbolí a Llers (si és que encara hi és) s’ha convertit en un esport de risc en el qual un pot patir qualsevol incident, accident o fins i tot perdre-hi la salut física per no dir la vida. Tot això sense tenir en compte els danys morals que ens suposa circular per un barri sense llei tan a prop de la modernitat més representativa de la ciutat, digues-li estació d’AVE.

Tornant a la mesura cautelar, surt als papers que la policia va demanar a l’Ajuntament que interrompés el servei del bus de la línia L1 de Figueres mentre s’investigava l’impacte d’un projectil contra el vidre d’una de les finestres que per cert va quedar esquerdada. Val a dir que no és aquesta la primera vegada que hi ha incidents en aquest barri, ja que fa uns mesos tant la Guàrdia Urbana com els Mossos d’Esquadra van ser disparats per balins, d'altres projectils a més d’algunes pedres. El cas és que se’ls gira feina a aquests nous set caporals de la Guàrdia Urbana que s’han promocionat recentment, i que suposo que ja saben sobradament que l’acceptació del seu càrrec suposa alhora una lluita contra la declaració de guerra d’uns francs tiradors.

A un servidor, que no hi entén res ni de seguretat pública ni d’investigacions policials, ja li resultava molt estrany el fet que a la policia a vegades se li fes difícil intervenir en aquest barri en la persecució de fets delictius. Però malgrat entendre que la prudència i protecció de les persones sempre han de ser prioritàries, això d’aturar la ruta d’un autobús em sona més a capitulació que a la mà dura contra la delinqüència que la ciutadania ve demanant a crits els darrers temps.