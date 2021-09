Els dies 17, 18 i 19 de setembre, Figueres es va convertir en la capital de l’humor. Es va celebrar el Festival Còmic de Figueres. Aquests dies vam poder gaudir de molts espectacles humorístics en diversos punts de la ciutat; Teatre Jardí, Caputxins, plaça Catalunya, etc. Però una de les grans novetats d’aquesta catorzena edició va ser el 1r Concurs de mems i vídeos humorístics en català.

Aquest primer concurs humorístic es va obrir l’11 de setembre i es va tancar al migdia del 19. Durant tot aquest temps, qualsevol persona que sabés escriure o parlar en català podia presentar-se a les diferents modalitats del concurs i guanyar els premis que estaven per atorgar-se. Et podies presentar en format vídeo i en format mem. L’única cosa que havies de fer era penjar-ho a la teva xarxa social preferida i escriure: #Concurscòmic2. Amb aquest coixinet entraves dins del concurs.

Els Àngels d’en Carles que som un trio d’amics: l’Ona Cabello, la Lola Fuentes i jo, en Toni Naranjo. Coordinaven durant tot aquell cap de setmana un seguit de directes a la plataforma de streaming Twitch. I no estàvem sols, molts dels directes de Twitch els fèiem acompanyats d’un jurat, que eren els encarregats de valorar les propostes que ens arribaven al concurs. Aquest grup estava format per la Maria Bouabdellah (@viiirginmeri), la Laia Argelaguet (@laia.argelaguet), l’Apitxat i en Miquel Montoro (@montoromiquel). Aquests streamings s’anaven intercalant als espectacles que oferia el Festival. I vam poder valorar les propostes que ens van arribar, també vam posar-los a prova per veure quins coneixements tenien de Figueres i Els Àngels d’en Carles vam sortir al carrer per conèixer l’opinió de la gent que anava a veure els espectacles. I tots aquestes directes, totes aquestes propostes audiovisuals es feien en català.

Tots sabem quina és la situació de la nostra llengua, està en uns moments molt delicats. Cada vegada són més els joves que comencen una conversa en castellà i, si escoltéssim com xerren els infants al pati, serien pocs els que jugarien en català. Aquests són uns fets que poden deixar espantats a qualsevol i aquests fets van ser el principal motiu que van motivar al Festival Còmic a organitzar aquest concurs i a nosaltres, Els Àngels d’en Carles, a coordinar tota la proposta i tots els directes que vam emetre a Twitch. Tots, tant les persones que estàvem dins l’equip del festival, com les que van participar en el 1r concurs, vam plantar una llavor que ara toca fer-la créixer, cuidar-la, per poder sumar un gra de sorra més i contribuir en l’ús de la nostra llengua. Perquè l’única forma de no deixar morir el català és utilitzant la llengua. El concurs va ser una oportunitat per poder ensenyar que el català no és un llenguatge avorrit, que es pot fer humor en català. I no només això, sinó que la nostra llengua es pot utilitzar en qualsevol àmbit de la nostra vida.