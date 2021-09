Fa uns dies es va produir una manifestació contra el descontrol d’implantacions de parcs eòlics que es preveuen a la nostra comarca, en especial a la serra de l’Albera. Una majoria àmplia del territori va participar en aquest acte, i va mostrar la seva preocupació i oposició a la instal·lació d’aquests parcs eòlics que sorgeixen com a bolets, aprofitant la inexistència d’un Pla estratègic clar que marqui com s’ha de fer la transició energètica a casa nostra. M’hauria agradat participar-hi, però malauradament era fora de viatge.

A Figueres ja hem aprovat una Pla estratègic propi, que caldrà implantar, però cal també regular i controlar el que es faci al nostre estimat Empordà. La vigilància i cura del nostre territori és de vital importància perquè no ens l’esguerrin ni malmetin, amb instal·lacions que devaluïn el nostre principal patrimoni. I amb això crec que tots hi estarem d’acord, no ens podem permetre que apareguin aerogeneradors com a bolets pertot arreu, sigui a muntanya o en mig del mar.

I a compte d’això, i aprofitant el viatge que vaig fer fa pocs dies, em vaig fixar molt en els aerogeneradors que trobava pel camí, i on estaven implantats. Així vaig constatar que tot resseguint l’autopista et trobaves molts quilòmetres amb molins a banda i banda, aprofitant els voltants de la principal via de connexió terrestre, i així generant energia neta sense afegir grans impactes visuals al territori. No vaig trobar cap aerogenerador a prop dels principals llocs d’interès, ni en mig de paisatges idíl·lics (com l’Empordà), en canvi en certs països la filera d’aerogeneradors que veies des del cotxe tot fent quilòmetres, et feien constatar el retard que patim a Catalunya en la generació d’energies renovables.

La meva proposta seria imitar aquests països europeus que han aprofitat les autopistes per convertir-les en el lloc idoni per instal·lar els aerogeneradors, tan necessaris per al canvi cap a una energia neta i renovable, que en aquest cas s’impulsi amb la força del vent, que a l’Empordà en tenim i molt! En tot cas cal que el territori tingui veu i participi en la solució que calgui adaptar, per poder complir amb els objectius fixats per la Unió Europea, i assolir en el futur una energia molt més neta que comportarà una millora per a tothom.

L’energia solar, en un país de sol com el nostre, i l’eòlica en un país de vent, són, sens dubte, dues fonts netes que cal implantar sense malmetre el nostre estimat territori, i això és possible fent les coses amb el cap i no amb els peus.