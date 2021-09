A l’espera de saber què passarà amb la variant delta, i de conèixer la seva afectació a les escoles i als instituts, s’inicia un nou curs escolar amb un any, gairebé i mig, d’experiència amb pandèmia. Les escoles han demostrat ser espais segurs on els infants, que són els que més han col·laborat i els que més s’han esforçat, han complert totes les nostres expectatives. Des dels més petits als més grans han sabut respectar la distància de seguretat, s’han deixat la mascareta posada i no s’han queixat quan se’ls ha enganxat el gel hidroalcohòlic a les mans.

Els centres escolars no són només importants espais d'aprenentatge, sinó enormes llocs de socialització, on els infants aprenen mil coses més a banda de sumar i restar. Els valors que s’hi transmeten són imprescindibles per als adults del futur i el respecte que s’hi treballa una eina vital per al seu desenvolupament.

Potser aquest que comença és un curs que es preveu una mica més normal, però segurament ens fa el mateix respecte que l’anterior. El virus sembla que afluixa, però que aquest sigui el tercer any que els alumnes han de conviure a l’escola i amb la pandèmia a la vegada sempre espanta.

Tot i això, les notícies són bones. Els majors de 12 anys s’estan vacunant, no caldrà que facin quarentenes si tenen la pauta completa, i als patis podran recuperar espais de joc i, sobretot, de relació.

Justament, l’altre dia ho sentia a la ràdio: “Que els infants puguin compartir els patis és molt important perquè puguin relacionar-se”. I és clar que ho és. El cert és que, personalment, les imatges dels espais de joc de les escoles dividits em feien sentir llàstima. Els petits de la casa amb mascareta i sense moure’s de la marca que assenyalaven els i les mestres eren imatges tristes.

Però si els centres van ser espais segurs, durant tot el curs i sense vacunació, és perquè s’hi van respectar totes i cada una de les mesures de seguretat imposades, perquè els infants van complir i perquè el professorat hi va insistir. I per aquest motiu és molt important que, des de fora, confiem en les escoles, però també que les ajudem a seguir com fins ara. Perquè el que és segur que no volem és que es vegin obligades a tancar.

La importància que es mantinguin obertes és enorme, també a escala de salut mental dels infants. De fet, per a aquest nou curs, el Departament d’Educació ha dissenyat un nou pla, des de cinquè de primària fins a segon de batxillerat, per treballar-la. Per tal de conèixer el benestar emocional dels infants, Educació ha apostat per fer-los un qüestionari per saber quins han estat els efectes que ha tingut la pandèmia sobre ells, a més d’un espai físic perquè puguin trobar-se als centres per explicar com se senten.

Per tot això, i per raons que encara em deixo, confiem no només en les escoles, sinó en la vida que s’hi fa dintre: en els i les mestres, que són els professionals, i en la mainada, sovint més valenta i més conscient que els mateixos adults.