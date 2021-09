Fa un parell d’anys, Israel va estar a punt de situar una nau sobre la superfície de la Lluna. Hauria estat el quart país a fer-ho. No ho va aconseguir, però va ser per ben poc: l’aparell es va descontrolar i estavellar en els darrers metres del descens. La missió s’havia preparat durant anys, amb un pressupost no gaire alt: 100 milions de dòlars. Si us preguntés qui hi havia al darrere d’aquell intent, segurament respondríeu que el govern o l’exèrcit del país. Però no. Us sorprendreu: hi havia tres joves que un dia van decidir presentar-se a un repte de Google i la Fundació XPrize. El premi eren 20 milions de dòlars per a qui assolís la fita d’arribar a la Lluna. Després de prendre la decisió, aquells tres intrèpids van començar a treballar i al llarg d’una dècada van convèncer empreses i també el seu govern per posar-hi diners i van coordinar tota la missió, col·laborant amb empreses i institucions de recerca per construir el coet i fer-ne el llançament. Van estar a prop d’assolir allò que semblava impossible.

Per què us poso aquest exemple? Doncs perquè és un cas que mostra la classe de món en què vivim. Estem en un món de tecnologia, de talent jove, de reptes quasi impossibles, de missions, de diners que s’inverteixen en empreses emergents... Sí, ja ho sé, suposo que pensareu que nosaltres no som Israel, país tecnològic per excel·lència. Bé, deixeu-me que us parli d’un parell de notícies que aquest estiu hem tingut sobre l’empresa gironina Hipra. Indiquen un moviment estratègic important d’aquesta companyia: està caminant des de la sanitat animal cap a la salut humana, amb el desig de convertir-se en una gran farmacèutica. La primera de les dues notícies parlava de la seva vacuna contra la Covid-19, la primera de l’Estat espanyol. La segona és que Hipra ha adquirit la start-up Goodgut, una empresa biotecnològica que sap detectar malalties en funció de la composició de la microbiota intestinal de cada persona. Pura alta tecnologia.

I d’on és GoodGut? D’Israel? De Silicon Valley? De fet, és d’aquí mateix. Situada al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, va ser fundada per una empordanesa, Mariona Serra, una persona que té les mateixes virtuts d’aquells tres joves d’Israel: és persona formada, viatjada, inquieta, emprenedora, atrevida... Són els ingredients del nostre talent jove, que sustenten la creació d’aquestes empreses innovadores, que enriqueixen el territori, creen llocs de treball, dinamitzen l’economia, col·laboren amb les empreses tradicionals i les enforteixen... Però encara hi ha una cosa més important: canalitzen la força i el potencial de la nostra gent jove, ja que permeten concretar les seves expectatives.

Per tant, ara, per dinamitzar els territoris i les ciutats cal tenir en compte la innovació, la promoció del talent, la ciència, la tecnologia i l’emprenedoria. Aquesta setmana Figueres inaugura el seu Espai d’Innovació Empresarial. És una molt bona notícia per a la ciutat i la comarca. Es relaciona amb el que us acabo d’explicar. L’Ajuntament ha pensat en un lloc per a una desena d’empreses, on hi haurà també formació, assessorament, esdeveniments per fer xarxa... Serà allò que s’anomena un hub o pol d’innovació. Ajudarà a generar, aquí a la ciutat, activitat tecnològica, emprenedora i innovadora. Reforçarà les empreses i els sectors tradicionals i traurà suc del factor més important que té la comarca: la seva gent jove, el seu talent. Celebrem aquesta iniciativa.