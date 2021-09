A Figueres som la capital d’una comarca plena d’oportunitats en la qual els vells models econòmics han de canviar. Volem empreses sostenibles i competitives, que creixin amb la ciutat i siguin actors importants en la transformació econòmica i social que hem endegat a Figueres. Per això és imprescindible acompanyar la creació de noves empreses que puguin liderar el canvi de model econòmic i diversifiquin les possibilitats d’ocupació de qualitat a la ciutat, tot demostrant que és possible crear oportunitats en nous sectors econòmics.

La ciutadania figuerenca té talent, iniciativa emprenedora i capacitat d’innovació. Però les persones que volen desenvolupar una idea de negoci necessiten una xarxa de suport, que els faciliti les coses i els acompanyi en tot el procés. I aquest és l’objectiu de l’Espai d’Innovació Empresarial de Figueres, una incubadora on sembrar una idea empresarial i fer-la realitat. Des de l’Ajuntament procurarem que les empreses disposin de serveis bàsics, mentoria i formació especialitzada. Sempre amb el mateix objectiu: que aquestes idees innovadores esdevinguin empreses competitives i autònomes.

La innovació ha de ser clau per fer de Figueres una ciutat capdavantera i d’oportunitats, un ecosistema cohesionat i integrat per espais educatius, empresarials i socials. En definitiva, volem impulsar iniciatives noves i enfortir els projectes ja consolidats, en línia amb el model econòmic que necessitem: empreses més sostenibles i competitives, llocs de feina de qualitat i estables, diversificació econòmica i suport mutu entre l’Ajuntament i el teixit econòmic.

Innovar és crear, donar-li voltes a les coses i mirar què tenim al voltant per treure’n el màxim rèdit. Les potencialitats de la ciutat són moltes, i en el futur encara en seran més. Des de l’Ajuntament estem posant les bases per aprofitar-les i per transformar Figueres.