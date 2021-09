Setembre. Som a la recta final de l’estiu i, com la mainada, comencem un nou curs després d’unes vacances necessàries per a agafar perspectiva i encarar els nous reptes amb una gran il·lusió i les bateries carregades al cent per cent. Contents per la gran quantitat de gent que ens ha visitat, especialment a l’agost, i per la campanya on Dalí ha brillat i ha fet brillar Figueres. Campanya que encara no acaba i que aquest Ajuntament ha presentat a bastament a Europa, a la Catalunya del nord, a Espanya i arreu.

Perquè, si alguna cosa ha tingut clar aquest Govern –fins i tot en el pitjor moment de la pandèmia–,─ és la necessitat de mantenir l’activitat econòmica a la ciutat i reactivar l’economia com més aviat millor. Figueres no es pot aturar ni en pandèmia. I d’aquí el seguit de mesures que s’han pres per mantenir el dinamisme econòmic en els pitjors moments: l’ampliació de les terrasses, la supressió de les taxes, les ajudes directes als negocis més afectats o l’exitosa campanya dels vals de descompte «Comprem a Figueres», de la qual a l’octubre celebrarem la segona edició. A més de restablir la normalitat en tot allò que ha estat possible: tenir els mercats en funcionament, mantenir la programació cultural o continuar celebrant les festes i festivals amb les mesures de seguretat que corresponien. I la conseqüència és que, en aquests darrers mesos, l’economia figuerenca ha començat a remuntar. Des del gener, 1.467 figuerencs que estaven a l’atur han trobat feina. I respecte a l’agost de l’any passat, hi ha 618 ocupats més a la ciutat. Ens estem acostant a les xifres de l’any 2019.

Un dels principals reptes de la ciutat i de la comarca és la diversificació de l’economia: fa temps que hi estem treballant. L’ampliació del Logis Empordà ─–que ja té més del 60% de les parcel·les venudes amb noves empreses que s’hi instal·laran–─ donarà l’impuls necessari a l’aposta logística i convertirà l’àrea urbana de Figueres en un pol logístic de primer nivell amb un dels polígons industrials més potents del país. No és casual que en els pròxims dies puguem inaugurar els Espais d’Innovació Empresarial de Figueres, una incubadora vertical que ocuparà l’ampliació de l’edifici Ferran Sunyer i que ha de ser l’eina que necessitàvem, tant per a ajudar als emprenedors a tirar endavant els seus projectes, com per donar un cop de mà a les empreses ja establertes perquè es puguin adaptar als nous temps. No són casuals, tampoc, les noves línies de formació professional que s’iniciaran just d’aquí a uns dies, i que estan convertint Figueres en un referent quant a la formació.

En les properes setmanes, també presentarem l’estratègia de ciutat pel que fa als fons Next Generation. Figueres ha de poder aprofitar aquests fons europeus per transformar la seva estructura econòmica i fer-la més sostenible, dinàmica i moderna. D’altra banda, l’aprovació inicial del POUM contribuirà sens dubte al desenvolupament econòmic de la ciutat. No només perquè facilitarà el desenvolupament urbanístic i de mobilitat de la ciutat, sinó perquè el nou POUM augmenta significativament l’espai dedicat a l’activitat econòmica. Així mateix, el dinamisme econòmic també es veu a través de la inversió privada, que continua creixent a la ciutat.

Un altre dels sectors als quals cal un impuls és el del turisme: aquest Govern ho ha fet des del primer minut, amb una estratègia clara que ha de consolidar el paper de Figueres com a node de turisme cultural de primer nivell. L’any passat vam començar reforçant la promoció de la ciutat en tota la xarxa d’alta velocitat, millorant la promoció de la ciutat en els nostres mercats principals i creant el Figueres Convention Bureau per tal d’atraure turisme de congressos. Enguany, a més, s’ha renovat la web, s’ha consolidat l’oferta de visites guiades i s’ha continuat incidint en els mercats clau. Tanmateix, s’han elaborat noves propostes que han ajudat que Figueres esdevingui una destinació cultural, gastronòmica i comercial més potent. Les rutes enogastronòmiques, que han ajudat a posar en valor la gastronomia figuerenca i el vi de l’Empordà, o la campanya «Dalí de Figueres» en són dos bons exemples. Que, a més, han estat fruit de la col·laboració amb la Fundació Gala-Salvador Dalí o Comerç Figueres, entre altres actors.

I, com deia abans, la ciutat ha estat plena aquest estiu. A més hem constatat que els visitants hi han vingut fes el temps que fes. El repte és ara la desestacionalització, però anem pel bon camí per esdevenir una destinació important durant tot l’any.

Certament, venim de moments difícils, però aquest setembre el sentiment que em guia a l’hora d’encarar aquests nous reptes és la il·lusió. Perquè sabem d’on venim, però sobretot sabem on volem arribar. Volem fer de Figueres la ciutat de l’Empordà, una ciutat que les figuerenques i els figuerencs construïm plegats tal com la volem: atractiva, amable, justa i amb oportunitats per a tothom; és a dir, una ciutat còmoda per a viure-hi i treballar-hi.