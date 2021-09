Recordo quan estudiava turisme que els professors ens alertaven com augmentarien els visitants provinents del Brasil, Rússia, l’Índia i la Xina. Aquella premonició ha quedat molt lluny. La pandèmia, els conflictes bèl·lics i els desastres naturals han capgirat per complet el tauler. La delicada situació provoca que molts turistes s’ho pensin dues vegades abans d’agafar la maleta. Tot i així, hi ha comunitats que malgrat la situació inestable decideixen fer-ho. No passa desapercebut que cada vegada hi ha més francesos, holandesos, anglesos..., d’origen marroquí i argelià que decideixen venir de vacances a l’Empordà.

El tancament de fronteres marítimes entre Espanya i el Marroc per contenir el virus al país nord-africà és la causa principal d’aquest augment. Un fet que ha portat a la cancel·lació del que es coneix com a Operació pas de l’Estret de Gibraltar i que significa un moviment de centenars de milers d’immigrants europeus que abans anaven als seus països de naixement a visitar la família i que ara es queden a la nostra comarca, per proximitat. A això se li ha de sumar una oferta turística propera, familiar, amable i tranquil·la, que fan de poblacions com Roses un dels llocs més buscats per un nínxol de mercat encara molt en desenvolupament. Una autèntica oportunitat, tenint en compte que aquest turisme busca gastronomia, clima, oci i comerç de proximitat.

"El turisme àrab ve per quedar-se i s’afegirà a tota la gran amalgama de tipologies turístiques que atrau l’Empordà"

Tot i així, són molt pocs els establiments que incorporen aquesta visió per convertir-se en un reclam, ja que implica fer un petit esforç per introduir algunes alternatives de consum des d’una perspectiva intercultural, com és per exemple l’alimentació halal. Per això cal deixar de banda el racisme, la por i l’exotisme i entendre el signe dels temps. Oferir productes i serveis adaptats a aquest públic ens permetria diversificar i arribar a nous segments de mercat. El turisme àrab ve per quedar-se i s’afegirà a tota la gran amalgama de tipologies turístiques que atrau l’Empordà. Som una de les comarques amb més diversitat de Catalunya i si ho aprofitem en positiu, ho podrem recollir en forma d’impacte econòmic i social.