RECORD DE GARCÍA LORCA

El dia 16, el 17 o el 18, no és ben segur, d’aquest mes d’agost va fer vuitanta-cinc anys de la mort de Federico García Lorca, afusellat en un lloc desconegut entre Víznar i Alfacar, a la província de Granada. Fou detingut a casa de l’amic Luis Rosales i, després de l’assassinat, el seu cos restà sepultat en una fossa anònima. Va morir, entre altres raons potser, per ser afí al Front Popular i per la seva condició d’homosexual. Va escriure un poema, Fábula y rueda de los tres amigos, on deia que no es trobaria mai més el seu cos enterrat. Do de profecia, tal vegada?... Crec, amb tota sinceritat, que es tracta d’un dels millors poetes en llengua castellana de tots els temps. Ara, l’opinió és lliure...

Federico va néixer a Fuente Vaqueros, localitat de la Vega granadina, fill d’un hisendat i d’una mestra d’escola. Així recordava el poeta la capital andalusa, senyora de l’Alhambra: «Granada es una ciudad de ocio, una ciudad para la contemplación y la fantasía, una ciudad donde el enamorado escribe mejor que en ninguna parte el nombre de su amor en el suelo». Símbols presents tothora en la seva poesia foren la lluna, l’aigua, la sang i les flors. Lorca va fer una estada a Cadaqués i tingué una ferma, i conflictiva, amistat amb Salvador Dalí. Cal destacar, també, la relació literària que tingué amb Jorge Guillén, Gerardo Diego, Dámaso Alonso i Rafael Alberti.

Quant al teatre, les seves obres més destacades diria que són Mariana Pineda, Bodas de sangre, Yerma i La casa de Bernarda Alba. Pel que fa a la poesia, la que més em va impressionar en llegir-la fou la del Romancero gitano. Per exemple, La casada infiel: «Y yo que me la llevé al río / creyendo que era mozuela, / pero tenia marido. / Fue la noche de Santiago / y casi por compromiso, / se apagaron los faroles / y se encendieron los grillos. / En las últimas esquinas / toqué sus pechos dormidos, / que se me abrieron de pronto / como ramos de jacintos. (...) / Sus muslos se me escapaban / como peces sorprendidos, / la mitad llenos de lumbre, / la mitad llenos de frío. / Aquella noche corrí / el mejor de los caminos, / montado en potra de nácar / sin bridas y sin estribos. / No quiero decir, por hombre, / las cosas que ella me dijo, / la luz del entendimiento / me hace ser muy comedido»... O el seu Romance sonámbulo: «Verde que te quiero verde. / Verde viento. Verdes ramas. / El barco sobre la mar / y el caballo en la montaña. / Con la sombra en la cintura / ella sueña en su baranda, / verde carne, pelo verde, / con ojos de fría plata. / Verde que te quiero verde. / Bajo la luna gitana, / las cosas la están mirando / y ella no puede mirarlas»...

Seguim amb Muerte de Antoñito el Camborio: «Voces de muerte sonaron / cerca del Guadalquivir. / Voces antiguas que cercan / voz de clavel varonil. / Les clavó sobre las botas / mordiscos de jabalí. / En la lucha daba saltos / jabonados de delfín. / Bañó con sangre enemiga / su corbata carmesí, / pero eran cuatro puñales / y tuvo que sucumbir»...

I el Romance de la luna, luna: «La luna vino a la fragua / con su polisón de nardos. / El niño la mira mira. / El niño la está mirando. / En el aire conmovido / mueve la luna sus brazos / y enseña, lúbrica y pura, / sus senos de duro estaño”... O Los cuatro muleros: “De los cuatro muleros / que van al campo, / el de la mula torda, / moreno y alto. / De los cuatro muleros / que van al agua, / el de la mula torda / me roba el alma. / De los cuatro muleros / que van al río, / el de la mula torda / es mi marío»...

En els meus anys de batxiller, a Figueres, vaig descobrir aquest poeta andalús a les classes de literatura. Anys després, vaig regalar a la que seria la meva muller les Obras Completas de Federico García Lorca.