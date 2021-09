Aquest projecte, anomenat essencial, té per finalitat afegir valor a la pràctica clínica. És una iniciativa de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries. L’ànima del projecte és eliminar actuacions clíniques considerades poc útils per millorar la qualitat assistencial. Són aquelles pràctiques clíniques no necessàries, segons l’evidència científica i el consens dels expert. No aporten cap benefici per a la salut, per la seva manca de bons resultats o pels potencials riscos associats. L’Essencial fa recomanacions als professionals, però no obliga, perquè no sempre es pot dur a terme. Se’l considera una bona pràctica a l’atenció primària i sembla que s’implantarà en altres països de la Comunitat Europea. Els projectes essencials d’aquest any 2021 són els següents:

Les combinacions d’antipsicòtics i l’esquizofrènia. Els antipsicòtics són els fàrmacs d’elecció en l’esquizofrènia. No hi ha evidència de que l’associació de tres o més antipsicòtics sigui beneficiosa. Sinó que s’associa a més efectes adversos. Les combinacions es faran quan hi hagi resistència o intolerància a la clozapina.

Gestants amb hipertensió crònica i el repòs. Es pensava que el repòs absolut la millorava. En les guies de pràctica clínica s’ha vist que no només no és útil, sinó que exposa la dona gestant a un risc superior d’esdeveniments tromboembòlics venosos. No hi ha evidència de que sigui beneficiós ni per al fetus ni per a la dona gestant.

En la urgència hipertensiva no hi afectació dels òrgans diana, ni efectes adversos a curt termini per aquesta, per això no es recomana fer baixar la pressió arterial de forma ràpida i brusca. Es tracta per via oral. La causa d’aquesta urgència sol ser perquè no es segueix bé el tractament. Cal dir que la disminució dràstica de la pressió arterial pot produir efectes nocius en la salut de la persona.

Cal fer ecografia davant de les mastàlgies premenstruals? La mastàlgia premenstrual és l’aparició de dolor difús a les dues mames abans de la menstruació, amb una exploració física normal i en una persona sense antecedents de risc.

És molt freqüent i el diagnòstic es fa per la clínica i l’exploració física. No es recomana fer ecografies, ja que la mastàlgia no es relaciona amb malignitat i no farà canviar ni el curs clínic ni el seu maneig.

Àcid acetilsalicílic i prevenció primària de la malaltia cardiovascular. No es recomana com a tractament de la prevenció primària, perquè augmenta el risc de provocar hemorràgies digestives o intracranials i no redueix la mortalitat del pacient. La prevenció primària s’ha de fer seguint els estils de vida saludable, fent exercici físic, controlant el pes i la hipertensió, la diabetis i la hipercolesterolèmia.

Cal canviar la llet en la gastroenteritis aguda dels nens? La majoria de guies clíniques no recomanen modificar l’alimentació dels menors de cinc anys que tenen un episodi de diarrea aguda. La intolerància a la lactosa sol ser molt lleu i autolimitada. No cal fer servir llet sense lactosa en aquests casos. El risc està perdre un alletament matern en l’infant.

Aquest són exemples del projecte essencial. Aquest projecte està pensat per millorar el maneig de diferents patologies i amb ell, la salut de les persones.