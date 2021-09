En la situació actual, encara sota els efectes d’aquesta maleïda pandèmia, però amb el desig que estiguem ja mirant pel retrovisor els episodis més durs de la tragèdia, es fa necessària una aposta per la renovació del nostre projecte, i amb la celebració de la Festa Major de l’Escala, és un bon moment per a explicar-lo. S’ha fet molta feina en cadascuna de les àrees de govern, però la situació que ens ha tocat viure i gestionar ha superat qualsevol previsió i ha comportat l’aturada en alguns casos, i canvis en l’ordre de prioritats d’iniciatives i projectes en d’altres, que han marcat inevitablement aquests primers dos anys del govern sortit de les eleccions de l’any 2019.

Estem davant una situació nova, la pandèmia ha precipitat canvis que ja s’albiraven com a necessaris i ineludibles, i com ja apuntava, la conjuntura ens obliga a establir noves prioritats i a treballar per a un nou projecte de ciutat que ha de tenir en la cultura, en el turisme sostenible, en l’urbanisme reformador i en les polítiques per assegurar el benestar dels col·lectius de persones més desafavorides, els pilars del nou paradigma.

Tenim el convenciment que hi ha projectes estratègics que la vila i el territori necessiten per seguir contribuint al progrés dels nostres ciutadans i del conjunt del país. El paper dels pobles i de les ciutats ara i en els propers anys, més que mai, passa per esdevenir actors principals i assumir majors quotes de lideratge en l’impuls i el desenvolupament de les polítiques público-privades que cal activar.

El conjunt de projectes que hem presentat, i que suposaran una inversió de més de 20 milions d’euros en els propers anys, posen l’accent en les millores necessàries en els barris, en resoldre mancances d’alguns serveis públics essencials, en potenciar el projecte cultural i turístic del municipi, en la transició energètica i en la regeneració urbana d’entorns estratègics com Empúries, Riells o el front marítim.

"Estem alineats amb els eixos anunciats pels governs de la Generalitat i de l’Estat, i per les autoritats europees, per a la reactivació econòmica transformadora, sostenible i amb consciència social, que ha de consolidar el nou model de desenvolupament"

Estem convençuts que la nostra proposta reuneix tots els elements perquè l’equació que plantegem ens acosti a la consecució de l’objectiu.

Tenim projecte, lideratge polític, determinació i voluntat de sumar aportacions i sensibilitats per fer del progrés de l’Escala un propòsit compartit.

Estem alineats amb els eixos anunciats pels governs de la Generalitat i de l’Estat, i per les autoritats europees, per a la reactivació econòmica transformadora, sostenible i amb consciència social, que ha de consolidar el nou model de desenvolupament.

La situació econòmica del nostre ajuntament, gràcies a una gestió molt curosa dels recursos públics els darrers anys, possibilita l’execució del nou projecte de ciutat.

Som conscients de la importància del moment i no obviem les dificultats presents, però volem construir el futur des de l’optimisme, amb una dosi necessària de realisme acompanyada d’una actitud positiva i constructiva, i la voluntat ferma d’incidir en la realitat liderant un projecte de ciutat ambiciós i il·lusionant.

Recordant una cèlebre frase de Winston Churchill: «Un optimista veu una oportunitat en tota calamitat, un pessimista veu una calamitat en tota oportunitat»

L’Escala té una oportunitat extraordinària que no deixarà escapar.