Quantes famílies han sentit a dir als seus fills i filles aquesta frase els darrers anys? I quantes s’han demanat què vol dir la paraula influencer? Segons Viquipèdia, un o una influencer «és una persona que compta amb una certa credibilitat sobre un tema concret i que, per la seva presència i influència a les xarxes socials, pot ser d’interès per a les marques», és a dir, una persona que mostra la seva vida a través de les xarxes socials i, a partir de la qual, les marques fan negoci.

Si algú ens hagués parlat d’aquesta gent o, fins i tot, d’aquesta feina fa deu anys, només els més avançats haurien sabut explicar-ho. Ara, però, entre adolescents i la gent jove, que és el públic més fidel d’aquestes noves celebrities, et converteixes en algú gairebé estrany si no reconeixes noms com els de Dulceida, Maria Pombo o Daniel Illescas. Només ells tres sumen sis milions de seguidors a les xarxes.

Els influencers mostren, pràcticament, tota la seva vida. Des de casa seva als llocs on més els agrada sopar fins a les seves mascotes, passant pels seus fills. Ho ensenyen absolutament tot, encara que, en alguna entrevista, la majoria declaren «que només pengen allò que volen». I és clar que ho fan, però els que som a l’altra banda de la pantalla tenim la sensació que vivim el seu autèntic dia a dia. Precisament per aquest motiu, molts s’hi enceguen, confien i aspiren a tenir la seva vida. Aquella en la qual la normalitat implica viure en cases enormes, tenir canviadors amb mil vestits i sabates a conjunt i en què si no es viatja, no s’és ningú.

Potser no és una vida irreal, al cap i a la fi ells la viuen, però sí que és una vida amb la qual poques persones s’hi poden emmirallar. Allò de «no tot és tan bonic com sembla a les xarxes» és ben cert. I si no preguntem-ho a influencers com Marta Pombo o Laura Escanes, que han deixat Internet per l’estrès i l’angoixa que aquest els provoca. És clar que viuen d’això, de mostrar el seu dia a dia, de si s’han pintat les ungles de color vermell o de color blau, i que ens pot semblar insignificant. Però hem d’acceptar, perquè la realitat és aquesta, que mouen autèntiques masses i que s’han convertit en fenòmens reals.

Dels problemes de les xarxes se’n parla i se’n parlarà. Hi ha estudis, gent experta i professionals que ho combaten. Perquè tenen molts aspectes positius, però també en tenen de nocius. Els i les mateixes influencers exposen, tot i que només ho fan alguns, les parts no tan boniques de les seves vides: des d’una malaltia que els afecta fins a no estar passant per un bon moment vital. Però nosaltres la majoria de les vegades no ens en fem càrrec. I és normal. Únicament veiem els diners que mou aquella persona, les propietats que té o el vaixell on ha passat l’estiu. I no és culpa nostra, és clar que no. Ells escullen el que pengen, el que ens volen ensenyar i potser no són gaire conscients, la indústria els ha fet així, del mirall que són per a milers de persones.

Hi ha gent que defensa que això dels influencers no està fet per a ells, però la resta ens els mirem. Si cal, cada dia. Però només llavors, quan t’adones que ho exposen absolutament tot –la parella, els pares, els fills, els amics, la casa…–, només llavors, no és que et conformis amb la teva vida, sinó que la prefereixes mil vegades més.