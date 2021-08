Dijous 26 d’agost del 2021, primer dia de Les Nits d’Acústica a Figueres. El festival –un clàssic ja a la nostra ciutat– s’ha hagut de reconvertir a causa de la pandèmia del coronavirus, una tasca no gens senzilla, però l’organització l’ha superat amb nota. Ja el passat 2020 es van salvar les actuacions i el festival, que aquest any ha estat ampliat i millorat. L’equip d’en Xavi Pascual ha fet un màster accelerat en organització de festivals pandèmics. L’organització mou moltes empreses i professionals, que durant uns dies tenen moltíssima feina i fan possible que l’esdeveniment es converteixi en tot un èxit.

Com cada any, em disposo a participar en uns quants concerts, i recordo amb nostàlgia les grans nits viscudes durant els darrers anys a l’Acústica, en les quals les nits figuerenques estaven plenes de gent a vessar, amb una Rambla que es convertia en el cor del festival, i amb un munt de concerts gratuïts que feien les delícies de moltíssima gent. Una autèntica festa major de final d’estiu, on ser figuerenc esdevenia un orgull per al nostre jovent, que podia convidar els seus amics a gaudir de bona música al centre de la ciutat i a passar un cap de setmana excepcional a Figueres. Espero i desitjo que en un futur proper –lliure de restriccions i amb la pandèmia controlada– es pugui recuperar el format original del festival.

Surto de casa i enfilo cap al Parc de les Aigües, un dels escenaris d’enguany de Les Nits d’Acústica, el meu primer concert m’espera, amb ganes d’escoltar bona música. Entro al recinte, i de seguida em trobo amb l’espectacular Village ple a vesar de gent fent un glop. Com que vaig a una actuació de la Pegatina, el públic és evidentment jove i amb moltes ganes de passar-ho bé.

Toquen les onze de la nit i l’escenari s’omple de música i alegria, amb una explosió de llum i amb un esclat de confeti. El jovent es comença a animar, i amb el ritme enganxós i trepidant de la banda, la gent gaudeix d’allò més. Una hora llarga de ritme, bon rotllo i molt de jovent gaudint d’un bon concert, l’alegria torna després de tot el que hem viscut.

Les Nits d’Acústica són màgia, cultura, aliment per a l’ànima i un orgull per a tots els figuerencs i figuerenques, que ja han convertit aquestes dates en la seva segona festa major.

Llarga vida a l’Acústica!