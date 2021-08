M’adono que el mòbil amb connecta amb el món..., i em desconnecta del món! M’explico. És amb el mòbil que puc connectar amb la família i els amics, explicar-los coses, que em contestin i que també me n’expliquin, i tot això encara que no estiguem físicament propers. Però es que, a més a més, puc consultar notícies sobre el que està passant, i també opinions diverses i variades a les xarxes –també, diverses i variades– de persones conegudes i també desconegudes, a la vegada que algunes de retrobades. És un món virtual al qual ens hem acostumat de tal manera que sembla que no puguem viure-hi sense. No obstant, si estar connectat vol dir la relació que hi ha entre dues coses connexes, i connex es refereix a estar lligat estretament a una altra cosa de la mateixa natura..., la connexió intergalàctica, inclouria una relació humana o només es referiria a la connexió tècnica?

La segona part del paràgraf de l’inici diu que el mòbil em desconnecta del món..., perquè es per culpa seva que m’oblido del món que tinc al voltant, que m’oblido de mirar qui tinc a l’entorn... En un vagó de tren, per exemple, on podria veure ulls més o menys expressius –avui no podem parlar de llavis que somriuen, tots tapats pel tapaboques– i correspondre a alguna mirada. O observar el paisatge que s’esmuny per la finestreta. O amanyagar la mascota que reclama també la nostra presència més implícita. O senzillament deixar-se anar en un no fer res que sovint és un fer molt perquè ens obliga a estar amb nosaltres mateixos, cosa que defugim massa vegades.

I si és ben cert que sovint els nostres sentits ens poden produir engany respecte al que veiem, sentim, toquem..., o que podem constatar que les nostres percepcions són ben diferents de les d’altres persones, també ho és el que passa amb els serveis que ens donen aquestes aplicacions, com la dels mapes, per exemple, que va molt bé per veure el conjunt però del qual no et pots refiar gaire de les indicacions...

Saber utilitzar una eina sempre és un bon sistema per a obtenir el millor resultat en una feina. Però també és veritat que per a fer-ho hem de conèixer d’antuvi com és l’eina, quina és la seva funció i què és exactament el que pot fer i el que no.