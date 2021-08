Agost, el mes de vacances per excel·lència, durant anys i panys un mes pràcticament inhàbil a l’administració, i a la resta activitat a mig gas, a excepció del sector turístic. La canícula pica de valent, estem en plena onada de calor i amb el risc d’incendis disparat, i totes les alarmes engegades. El canvi climàtic –que alguns neguen– no té aturador, i el darrer informe dels experts de l’ONU en dona fe. Ara bé, com diuen les dites: «A l’estiu tota cuca viu» i «Qui dia passa any empeny».

A l’Alt Empordà, la temporada turística s’està comportant força bé –ateses les circumstàncies– tot i que amb desigualtats importants depenent de la tipologia turística de cada municipi. I acaba de sortir una dada que ho confirma. A la nostra comarca, el nombre d’aturats del mes de juliol de 2021 és de 7.139 persones, el que representa una taxa d’atur del 8,8%, una millora respecte al 2020 de dos dígits. Juliol sol ser el mes que obté sempre la taxa anual d’atur més baixa (ja s’han produït tots els nous contractes d’estiu) i, per tant, es converteix en un bon termòmetre de l’activitat econòmica. En contraposició a l’hivern, és quan tenim taxes d’atur més altes, en concret superiors al 12% i, com a dada, els 10.341 aturats existents al mes de gener d’enguany.

Fent un exercici simple, obtenim una diferència d’un xic més de tres mil persones registrades a l’atur, que és molt. Estem parlant que a la nostra comarca entorn d’uns tres mil llocs de treballs són de temporada i tenen un clar vessant estacional, en els quals es treballa uns mesos, a l’estiu, i s’està a l’atur la resta de l’any. Aquesta situació es produeix a tota la costa mediterrània i a les Illes Balears (encara amb més força). Vull recordar aquí que la taxa natural d’atur se situa entre el 2% i el 5%, un percentatge que es considera pràcticament equivalent a l’atur zero.

Diversificar l’economia, no posar tots els ous a la mateixa cistella, incrementar el pes del sector industrial a la comarca, atraure empreses tecnològiques, logístiques i, en definitiva, crear els suficients llocs de treball per reduir la taxa d’atur a l’Alt Empordà de forma significativa, apostant per la implantació d’estudis universitaris, el pol sanitari, el turisme de qualitat, i treballar per la desestacionalització turística, objectius que cal implantar a escala comarcal.

I tot això perquè l’any vinent el nombre que encapçala aquest article sigui molt més baix, i la diferència amb l’hivern molt més petita, acostant-nos cada cop més al 5% d’atur estructural, que hauria de ser un dels nostres objectius econòmics, conjuntament amb la millora de la qualitat dels llocs de treball i la diversificació.