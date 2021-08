Des de l’Associació Empord@TICs creiem que la iniciativa de portar el Mobile Week a la ciutat de Figueres ha estat tot un encert. A més, tal com s’ha orientat, amb una diversitat de xerrades i ponències pensades perquè les puguin gaudir tots els públics, ha fet que aquest esdeveniment sigui més proper per a tothom.

Nosaltres no veiem el Mobile Week només com una sèrie d’activitats que es fan durant uns dies, ho veiem com un gran aparador. Disposem d’un teixit d’empreses TIC realment impressionant, moltes d’aquestes empreses treballem majoritàriament per a altres empreses de fora la comarca, de fora de Catalunya i, fins i tot, de fora de l’Estat. Per això, aquest gran aparador ens continua apropant al món, però a més, ens apropa a les empreses d’aquí i aquestes veuen el potencial que tenim a casa. També ens apropa als nostres joves, que veuen que a la comarca existeixen un munt d’Empreses TIC a on podran anar un cop finalitzin els seus estudis i així aconseguir retenir el talent i que aquests nois i noies no marxin a treballar fora.

Venim d’uns mesos molt difícils per a tothom, amb moltes incerteses que de ben segur ha fet molt més complicat organitzar un esdeveniment d’aquesta magnitud, si a més li sumem que era la primera vegada que s’organitzava a la ciutat, i l’època de l’any en què molta gent ja feia vacances, doncs de ben segur que deu haver estat tot un repte, un repte que s’ha superat i amb nota.

Des de la nostra associació volem engrescar a l’Ajuntament de Figueres perquè aquest Mobile Week no sigui l’últim, necessitem més esdeveniments com aquest per tal que el món posi els ulls en nosaltres. Gràcies i endavant.