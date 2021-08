Als anys cinquanta, el fotògraf Joan Lassús va immortalitzar la tradició pesquera de l’Escala, l’incipient turisme estiuenc del moment i les transformacions urbanístiques de la Costa Brava, en unes instantànies que són el millor reflex de la quotidianitat de l’època i que donen continuïtat a la producció que el també fotògraf Josep Esquirol duria a terme uns anys abans, amb imatges com les de les excavacions arqueològiques d’Empúries.

Va ser precisament l’hereva del llegat de Joan Lassús, Magda Fortuny, qui va vincular el pintor, escultor i ceramista Maties Palau Ferré (Montblanc, 1921-2000) amb la població empordanesa. Així, a més de la passió cultural per la fotografia –recordem que el 1996 va dipositar a l’Arxiu Històric de l’Escala més de quinze mil negatius de Lassús, després de la mort d’aquest– Magda Fortuny també ha estat sempre captivada per les pintures intensament acolorides de Palau Ferré, per bé que continua interrogant-se pels característics caps reclinats de les figures femenines d’ulls ametllats dels seus quadres cubistes.

Cosina llunyana de l’artista, però amb qui mantenia molta relació des de sempre, en aquella època en què tot just s’iniciaven els primers compassos del turisme costaner, Magda Fortuny convidava el pintor a descobrir els paratges mariners del moment, i també ella amb el marit i els fills el visitaven a les comarques tarragonines, al Montblanc emmurallat on l’artista tenia el seu estudi, i on periodistes i col·leccionistes de tot arreu anaven a conèixer les darreres novetats d’un Palau Ferré que esdevindria un dels artistes més singulars de l’art català de la segona meitat del segle XX.

Va ser precisament amb els germans Carles i Mireia Soler Fortuny –fills de Magda Fortuny–, amb qui després de molts anys vam retrobar-nos poques setmanes enrere, coincidint amb l’Aplec de la Sardana de l’Escala.

El fet és que en el marc de la celebració del centenari del naixement de Palau Ferré, que és una de les commemoracions oficials de la Generalitat de Catalunya d’enguany, aquest 2021 s’estan organitzant vint exposicions temàtiques i cent actes territorials arreu del país, alguns dels quals en poblacions gironines amb les quals l’artista havia tingut relació.

Aquest és un bon homenatge a un pintor cubista amb projecció internacional que influït per la Barcelona dels Salons d’Octubre i els anys que va viure a París, esdevé «el pintor que cremava els seus quadres», fruit de les clàusules d’un contracte que l’obliga a pintar a metres quadrats.

En aquest context commemoratiu, i a través de l’Agrupació Sardanista Escalenca Avi Xaxu, que presideix l’enèrgic Jordi Gallegos, la població anxovera ha organitzat aquests mesos diverses activitats per recordar el vincle empordanès de l’artista i els quadres sardanistes que pintava.

Així, si els paisatges primaverals de cels expressionistes, els bodegons de fruites i flors, els arlequins i les composicions mitològiques són les principals fonts d’inspiració, també les ballades sardanistes són reinterpretades pel seu traç vital i ple de color, tal com es detalla al llibre de l’Aplec, que s’ha editat recentment.

Aquest és un dels vincles que Palau Ferré té a les comarques gironines on, precisament aquests mesos, el Museu d’Art de Girona li dedica una exposició temporal –Palau Ferré d’un sol traç–, i on són nombrosos els col·leccionistes privats que gaudeixen d’algun dels seus olis primerencs, de les seves renovades tintes xineses, de les seves ceràmiques policromades, o de les escultures de bronze que l’artista comença a idear a París.

Així, el cartell del 46è Aplec de la Sardana de l’Escala il·lustrat amb una de les sardanes icòniques de Palau Ferré, i que ja trobem emmarcat en algunes cases gironines, serà el millor dels records d’unes dècades enrere d’art, amistat i records que entrellacen l’art contemporani de Palau Ferré amb l’Empordà cultural dels anys cinquanta.