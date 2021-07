Tornar a veure turisme al voltant del Teatre - Museu Dalí és una bona notícia. Alguns segurament enyoren les llargues cues que es desbordaven a la plaça de l’Ajuntament i a la Rambla de Figueres. Diuen que el mateix Dalí gaudia contemplant aquestes fileres de persones captivades per l’objecte surrealista més gran del món. Però, en la situació actual, l’avançament de l’horari de visita a la darrera gran obra de l’artista la setmana passada, ja és motiu suficient per estar il·lusionats.

La capital de l’Alt Empordà ha fet aquest estiu una aposta decidida amb Dalí de Figueres. Visites guiades, fotografies del pintor a mida real, projeccions nocturnes d’obres en edificis emblemàtics i actuacions musicals per amenitzar l’obertura dels comerços han permès dalinitzar la ciutat. Ha estat l’acció més important des de la commemoració del centenari del seu naixement el 2004. Sempre he pensat que aquella efemèride va ser un punt d’inflexió positiu per a la projecció de l’artista entre noves generacions menys condicionades pels estereotips dalinians. Ara, desitjo que la comunió entre la Fundació Gala- Dalí i l’Ajuntament per «dinamitzar la cultura, l’economia i el turisme després de la crisi» –en paraules de l’alcaldessa Agnès Lladó– sigui un preludi d’un nou i necessari pas endavant. Tots hi guanyarem.

Un recent estudi elaborat pel portal Musement, especialitzat en reserves d’oci i cultura, ha situat el Museu Dalí com una de les atraccions turístiques més populars a Espanya al costat de la Sagrada Família de Barcelona, el Teatre Romà de Mèrida o la Catedral de Santiago de Compostel·la, entre altres. Un resultat que desitjarien a molts llocs, però que aquí encara hi ha qui es resisteix a admetre. Malgrat tot, i un any més, el figuerenc més universal ha aconseguit fer realitat el seu lema: «Que es parli de Dalí, encara que sigui bé».