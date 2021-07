Si féssim una cerca a les hemeroteques, trobaríem moltes referències a un nou POUM al llarg dels anys i dels mandats, però, segurament, també hi detectaríem poques ganes de tirar-lo endavant. Probablement, perquè una feina d’aquestes característiques exigeix molt d’esforç i desgasta encara més. Però, estimar la teva ciutat i voler el millor per a la seva gent demana ser valents, i és amb aquest esperit que el govern de la ciutat sorgit del mandat del 15 de juny del 2019 ha encarat la tasca.

L’últim POUM datava del 1983; en els 38 anys passats, la ciutat ha canviat molt. Enormement. En nombre d’habitatges, en la gent que hi viu, en necessitats, en quantitat de trànsit rodat, en qualitat de vida, en serveis, en comerç... Per això és tan important que disposem d’un nou Pla, d’una norma que contempli les necessitats d’ara però mirant als propers 20 anys. I per això ens hi hem posat i l’hem desencallat: per posar la ciutat al dia, per fer de Figueres una ciutat moderna i sostenible, per millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

I aquest és el POUM que s’ha aprovat inicialment al Ple del 26 de juliol: un Pla que endreça i posa a lloc les peces del puzle que és Figueres d’una manera global. Que permet el creixement de la ciutat però d’una manera sostenible; amb una dinamització a través de la implantació de noves zones per a l’activitat econòmica; amb la millora del trànsit rodat amb l’execució de la ronda nord i l’acabament de la ronda oest, amb més aparcaments dissuasius, carrils bici i, ─fonamental,─ el tancament de la ferida oberta que representa la via del tren, sigui per bypass ferroviari o suprimint les vies a l’interior de la ciutat. Però millorar la qualitat de vida dels figuerencs i figuerenques implica dotar la ciutat de més espais verds i de més equipaments educatius, de lleure i d’esport, i això també està contemplat en aquest nou POUM.

El matemàtic i teòleg anglès William George Ward ho va expressar molt bé: «El pessimista es queixa del vent; l’optimista espera que canviï; el realista ajusta les veles». Aquest govern en terra de vent és realista i ajusta les veles als nous temps i les noves demandes. La Figueres del futur comença avui mateix.