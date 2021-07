Aquests darrers anys en els quals ens recuperàvem d’una crisi que estava durant una dècada moltes persones van canviar la forma en la qual realitzaven les seves vacances. N’hi va haver que van optar per un turisme econòmic i autosuficient, utilitzant un vehicle camper, caravana o autocaravana que permet viatjar amb la llibertat de triar el destí que es vulgui. Aquest tipus de turisme ha crescut especialment durant el temps de la pandèmia i avui són molts els que usen aquesta modalitat de viatge i viure experiències.

El nostre municipi és un dels més bonics i singulars, sense cap mena de dubte, de tota la costa catalana; fins i tot m’atreviria a dir d’Espanya, i per això molts veïns s’han anat trobant aparcats a la porta casa seva o al seu carrer alguns d’aquests vehicles camperitzats, que poden arribar a estar-s’hi més d’un dia.

Això passa perquè els càmpings, a vegades, estan complets per aquest tipus de vehicles o també perquè aquest tipus de turista prefereix no fer estada en indrets massificats, uns altres prefereixen tenir bones vistes o buscar un lloc amb serveis a prop com ara aigua o carregador elèctric.

El cas és que les normatives municipals ens diuen que no hem de discriminar vehicles però si classificar-los per la seva altura, i és per això últim [l’altura] que molts tenen prohibit el pas en alguns llocs del municipi. D’altra banda, sempre que no portem un remolc i el deixem sense el vehicle tractor està permès estacionar igual que un vehicle qualsevol.

Existeix un aparcament antic, amb un senyal on es permet el fer «càmping» -i ho escric entre cometes per no tenir molt clar si compleix la funció com a tal-. Aquest lloc, únicament, ha tingut uns bidons d’escombraries com a servei municipal, i si això no és prou greu –tenint en compte que, al nostre entendre, suposa tractar a aquest turisme com a un turisme de tercera– afegirem que, just a escassos cinc metres d’aquest espai, tenim el dipòsit d’emmagatzematge de gas propà que proveeix a tota la marina residencial d’Empuriabrava. Déu no vulgui que passi res veient, com hem vist, la plaga de contenidors de residus incendiats en aquests dos anys de legislatura!

Tenim el deure, com a administració, de donar una sortida a aquesta situació que amb els anys s’agreujarà. El més prioritari és que els veïns no pateixin molèsties i, al mateix temps, ser capaços d’incentivar aquest tipus de turisme amb camper, caravana i autocaravana proposant, per començar de forma constructiva, la possibilitat de crear un aparcament de caravanes municipal. L’aparcament ha de ser gestionat per una empresa que pugui aportar els millors serveis, i amb espai suficient o, si no, destinar diferents punts perquè el turista camper pugui proveir-se. El que volem és que tots aquells ciutadans d’arreu d’Europa i del món que trien aquest tipus de turisme puguin gaudir també de Castelló d’Empúries i d’Empuriabrava.