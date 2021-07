Divendres tarda, el sol va de baixada, però encara pica prou com perquè la sensació de calor no hagi marxat. Claustre de l’Institut Ramon Muntaner, pedres deganes del coneixement a la ciutat de Figueres des de fa més de cent vuitanta anys –que no és poca cosa–.

Una tarda per presentar el catorzè volum de la «Col·lecció Juncària» que edita l’Ajuntament de Figueres des de fa més de quinze anys en col·laboració amb la Diputació de Girona, i que aplega investigacions i recerca multidisciplinàries relacionades amb Figueres que, al capdavall, també ho és de l’Alt Empordà.

I aquest volum presentat al claustre del Muntaner era precisament dedicat aquest institut sota el títol: L’Institut Ramon Muntaner de Figueres. Pedagogia, Cultura, Identitat.

A més a més, es va comptar amb la presència, i la seva saviesa planera i directa, de Salomó Marquès, Catedràtic Emèrit d’Història de l’Educació, que va glossar el llibre, el seu valor per al futur del centre i de Figueres des d’una perspectiva de coneixement del passat, i el valor de l’educació com a eina de coneixement.

Al marge de la presentació, que va ser esplèndida, el mateix llibre presentat és d’un gran valor per a la ciutat de Figueres; els autors, perquè es tracta d’una obra coral afinada a divuit mans –són nou autors–, demostren rigor i professionalitat, capacitat de recerca i amb uns treballs que, a més, acaben estant perfectament teixits en el conjunt del llibre.

Sent sincers, els llibres de recerca no són els més populars dels lectors però, en aquest cas, la combinació de recerca i història local el converteix en un llibre molt atractiu per al lector interessat, però també per als investigadors, locals i no locals. Perquè hi trobaran la història d’un centre educatiu en què es reflecteix la història d’una ciutat i un territori, cohesionant-lo, donant-li sentit i construint-lo a través de la transmissió del coneixement. Tot això ens mostra “el Llibre del Muntaner”.

Val la pena.