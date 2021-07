Arriba l’estiu, aquella època de l’any que convida al descans, al gaudi dels exteriors, a les sortides a mar o muntanya, a viure més a l’aire lliure. També arriba la temporada alta de feina a l’Empordà, el moment en què els negocis de la costa rutllen a tota màquina, i els mesos en què molta gent treballa el doble per atendre tots aquells que estan de vacances.

Juliol i agost representen els mesos culminants d’aquest període estiuenc, i són també l’època de vacances per excel·lència de moltíssima gent. Les platges s’omplen, els restaurants estan plens, els concerts se succeeixen i els festivals d’estiu pengen el cartell d’entrades exhaurides.

A l’Empordà, les terrasses s’omplen de gom a gom, i la població es multiplica en moltes poblacions, cosa que genera una necessitat d’incrementar els serveis públics i, per tant, implica reforçar totes les plantilles de personal.

Després de mesos de pandèmia, d’un any duríssim en molts sentits i amb moltíssimes restriccions, ara tocaria una pausa.

La vacunació avança a bon ritme, i ja s’ha comprovat que és la millor solució possible. Quan escric aquest article, els joves s’estan apuntant en massa per rebre la seva primera dosi. També, i per desgracia, la variant delta sembla que està causant estralls i avançant sense control, i ja veurem si això implicarà noves mesures restrictives. Tots hem d’actuar amb responsabilitat i seny, i tindré present que això encara no s’ha acabat, i que, per tant, no podem abaixar la guàrdia.

Juliol serà un mes clau per controlar la pandèmia o acabar amb una cinquena onada, ja veurem què acaba passant.

Tot i això, necessitem un temps mort, per ressituar-nos, calmar-nos i descansar en tots els sentits, per així poder reprendre el setembre amb energies renovades.

Que tingueu un bon estiu!