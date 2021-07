La cultura no és una activitat del temps lliure; és el que ens fa lliures tot el temps», aquesta reflexió de l’escriptora donostiarra Luisa Etxenike, ens fa evident que sovint es cau en l’error de banalitzar la cultura, situant-la simplement com el complement per amenitzar el poc temps que tenim lliure.

La cultura ens ha demostrat durant tota aquesta pandèmia que quan no teníem res, teníem la cultura, i ben cert és que mai abans havíem pogut posar a prova d’aquesta manera la nostra necessitat de cultura, que és també la nostra necessitat de llibertat i pensament.

Ara que podem tornar a gaudir d’una certa normalitat i recuperar les activitats culturals amb concerts, presentacions i festivals, és un bon moment també per reflexionar sobre el paper i el lloc que donem a la cultura en el nostre dia a dia, i donar suport a totes les persones que la fan possible.

Tenim la sort de gaudir d’un territori ple d’ofertes culturals, a Catalunya, la cultura representa més d’un 5% del Producte Interior Brut amb més de 35.000 empreses creatives, amb més de 10 milions d’euros en volum de negoci, i que donen feina a més de 150.000 persones. Ara que podem, és el moment de retornar tot allò el que la cultura ens ha donat.

Una societat s’hauria de mesurar per com valora la seva cultura, i sí, la cultura ens salva, però ara ens toca a nosaltres salvar i valorar la cultura.