La Cambra de Comerç de Girona ha col·laborat amb l’Ajuntament de Figueres en la campanya «Comprem a Figueres», basada en l’oferiment de vals de descompte que, en una primera fase, s’ha adreçat a persones empadronades a la capital empordanesa de 18 a 25 anys i majors de 65 anys. En aquesta campanya, hi han participat un total de 91 establiments comercials de la ciutat, amb una rebuda excel·lent tant per part dels comerciants com dels mateixos usuaris.

El període de descompte de vals es va portar a terme entre el 15 de febrer i el 14 d’abril del 2021. Els usuaris es podien descarregar des de la web de la campanya dos vals de 10 euros, els quals podien gastar en una compra mínima de 20 euros per un val o de 40 euros per dos vals. Des de la Cambra, sempre hem defensat la necessitat de potenciar el comerç local i la compra presencial enfront de l’auge de les vendes en línia, que, en alguns casos, ha afectat directament alguns sectors del comerç minorista.

La pandèmia ens ha fet veure que el comerç dona vida a les nostres ciutats. Quan hem vist que alguns establiments es veien obligats a tancar portes o a restringir els seus horaris, els nostres carrers s’han tornat més tristos i solitaris. Ens cal preservar costi el que costi el nostre comerç local. Iniciatives com la de l’Ajuntament de Figueres han estat fonamentals per reactivar la malmesa economia local. Aquesta campanya, que tenia com a finalitat apaivagar la baixada de vendes a causa de l’afectació de la pandèmia generada per la covid-19, ha anat fins i tot més enllà dels seus objectius inicials i ha servit de revulsiu del comerç urbà. Gràcies a l’èxit d’aquesta campanya, volem continuar la col·laboració entre les dues institucions i preveiem que aquesta pròxima tardor es pugui engegar una nova edició dels vals de descompte Comprem a Figueres.