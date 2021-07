L’acabem d’encetar, el tenim nou de trinca i a diferència de l’any passat –en què les perspectives estivals eren més aviat magres– es presenta des d’una perspectiva si més no més optimista, més oberta i més clara. Ja ha arribat l’estiu i sabem que per ell mateix ja porta aquests adjectius gravats, però l’experiència recent ens ha demostrat que l’habitual esdevenir de les coses no sempre es compleix. .

En el sentir general les converses són similars: tothom en té ganes. Cadascun a la seva manera, però el cert és que la pandèmia comença a deixar pas a unes possibilitats de moviments –sempre amb sentit comú– que no havíem vist des de fa molts mesos.

Fa pocs dies que l’ús de la mascareta ha deixat de ser obligatori en espais oberts, un signe que s’avança en el tortuós de camí de la normalitat.

Les xarxes socials també se’n fan ressò, evidentment. Es multipliquen els missatges i les imatges en què les activitats estivals prenen el protagonisme; des de les revetlles de Sant Joan arreu, i les de Sant Pere a Figueres, fins als paisatges assolellats de cels blaus i nets, platges de calma o muntanyes amables com les que ens ofereix l’Empordà.

Escoltava fa pocs dies un periodista que deia que, a partir d’ara, a banda de l’estiu podrem recuperar els somriures de les persones –en referència a l’eliminació de la obligatorietat de portar mascareta en llocs oberts–; tota una declaració d’optimisme que podrem mantenir sempre que es mantinguin totes les precaucions que ens traslladin les autoritats sanitàries.

La fesomia del nostre Empordà ha anat canviant les darreres setmanes; la bellesa del paisatge solitari, encrespat i fins gairebé esquerp, ha anat deixant pas a un cert bullici –o això ens sembla després de tants mesos– de gent que torna a caminar els camins, resseguir les muntanyes, refrescar-se a les platges o gaudir dels passeigs al capvespre. Potser en direm nova normalitat, però s’assembla a la vella i, ara per ara, en tenim ben bé prou.