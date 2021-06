Diuen que ja podem anar sense mascareta en els espais oberts..., cosa que penso que fa temps que ja hauríem pogut fet. Pura expressió de la manca de coherència és el fet de trobar-te caminant pel carrer amb la mascareta posada (perquè així ho diu la norma i, si no, t’arrisques a una multa) i passar pel costat de terrasses de bars on hi ha persones xerrant –a vegades a crits– rient, menjant, bevent i fumant, evidentment sense mascareta... Falta de sentit comú és veure persones caminant per indrets no urbans, lluny de tot i de ningú, amb la mascareta... O veure conductors de cotxe, sols dintre del vehicle, amb la mascareta... I molts altres exemples de l’absurditat a què ens ha portat aquesta pandèmia «que va arribar sense manual d’instruccions» (Carles Ayats a l’EMPORDÀ de la setmana passada) i que els directius que ens governen han entomat com han sabut, amb més incoherències que sentit comú. Val a dir, en la seva defensa, que no hagués volgut estar en el seu lloc en cap moment.

Però ara diuen que ja podem anar sense mascareta. La de roba o la quirúrgica, que és d’un producte derivat del petroli: si la tires al foc es fon en lloc de cremar-se, i ja està portant problemes mediambientals perquè no acabem d’aprendre a ser curosos amb les deixalles. Perquè seguim –i seguirem?– protegint-nos dels altres com si fossin enemics, o contrincants, o ves a saber què. Sempre amb la por, no que ens contagiïn, sinó que ens descobreixin alguna cosa, ens robin alguna idea o qualsevol altre temor, sovint difícil de justificar.

Deia que ens podrem treure la mascareta i veure els somriures, les ganyotes i altres expressions dels nostres interlocutors, que ara quedaven reduïdes a la mirada, que no cal desmerèixer-la, però les dues expressions, la de la boca i la dels ulls, donen un ple més consistent.

Aquesta pandèmia, amb l’enclaustrament global al principi, va fer que moltes persones descobrissin els seus veïns d’escala que amb prou feines saludaven a l’ascensor. I això els va acostar, encara que fos amb mascareta... Què passarà ara? De veritat tothom espera fer el mateix que feia abans? O potser hauríem de començar a analitzar tot el què fèiem per veure què hem de canviar radicalment, què hem de modificar i què hem de fer de nou o diferent?