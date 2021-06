Fa poc vaig estar passejant pel Paratge de Tudela, al bell mig del cap de Creus, amb la gran sort que pràcticament teníem tot l’espai per a nosaltres sols. Un paratge màgic i mitològic amb les famoses roques amb formes d’animals, que tant van inspirar el nostre geni empordanès: Dalí.

Vull destacar l’excel·lent estat de conservació del paratge, salvat ja definitivament del Club Mediterranée, que durant anys va gaudir d’aquest exclusiu emplaçament. Les formes de les roques conviden a fer volar la imaginació, la bellesa de l’entorn és senzillament espectacular, la mar, les roques, les plantes i els ocells, configuren un espai protegit dins del parc natural que s’esdevé un patrimoni de vàlua incalculable. Tres hores caminant pels circuits habilitats, i la sensació de viure en un altre món, t’acompanyen i omplen d’energia positiva i aire renovat.

Tot el Parc Natural de Cap de Creus mereix una visita completa, i el paratge de Tudela s’esdevé en un imprescindible, si no hi heu estat, no us el perdeu!

Per això mateix, és una acció valenta i intel·ligent, la decisió presa pel Govern de la Generalitat de limitar-hi l’accés en vehicle privat. Aquest 2021, per primer cop –des de l’inici de l’estiu i fins al 30 de setembre–, no es podrà accedir amb cotxe ni amb moto al cap de Creus, entre dos quarts de deu del matí i les vuit del vespre. Tothom qui vulgui visitar el Parc, podrà accedir-hi a peu o amb bicicleta –sense limitacions–, o a través del bus llançadora que sortirà cada vint minuts des de l’aparcament del Corral d’en Morell, on es podran deixar els vehicles de manera gratuïta. El preu del bus oscil·larà entre els 3 i els 8 euros, depenent de l’edat i el tipus de bitllet.

Crec que a Roses haurien de prendre bona nota, i començar a pensar en la limitació en els accessos al cap Norfeu, ja que a l’estiu aquella carretera queda pràcticament col·lapsada, a causa dels aparcaments al marge d’aquesta, la qual cos genera situacions molt complicades que per sort no han derivat en cap accident més greu. S’hauria d’habilitar algun espai d’aparcament i posar un bus llançadora per accedir a les platges. Acció que, tard o d’hora, caldrà emprendre.

Preservar el nostre territori per les generacions futures és obligació de tots.