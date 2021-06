Poca gent es devia imaginar que el curs escolar acabaria tal com ho ha fet. Avui que és l’últim dia de curs, potser encara és massa aviat per fer-ne una valoració, a vegades aquestes coses s’han de fer amb perspectiva, però m’agradaria, ja que tinc l’oportunitat, felicitar els i les alumnes, així com els seus i les seves mestres, per haver superat amb escreix aquest curs que es presentava realment difícil.

Al mes de setembre, parlessis amb qui parlessis, deia el mateix: “Ui, això de tornar a l’escola… no ho veig clar” o “Els casos tornaran a pujar i ja hi tornarem a ser”. I sí, és cert que els contagis van pujar, però no perquè els infants anessin a l’escola. Els centres escolars han demostrat que són llocs més que segurs i, sobretot, que allà on han de ser els nens i les nenes, com també els professors, és a l’escola. Els col·legis no són només espais d'aprenentatge, sinó que són espais de socialització i de creixement necessaris per al desenvolupament personal dels estudiants.

Després d’un final de curs molt dur en plena pandèmia, amb connexions i pantalles amb alumnes petits - perquè és incomparable la situació amb infants de tres anys que amb adolescents de setze - i amb avis que van haver d’aprendre tant sí com no a utilitzar la tecnologia, va venir un estiu que semblava ser relativament calmat. Però el “monstre” del setembre s’apropava i les normes, que no depenien dels directors i directors dels centres, no arribaven. I resulta evident que amb una tornada a l’escola tan estranya s’havia de fer de tot menys improvitzar.

A base de gels hidroalcohòlics, mascaretes i distàncies de seguretat entre taules, les escoles han sabut adaptar-se, tal com la societat mateixa, a la situació pandèmica. És clar que, com la resta, les seves no han estat les condicions ideals. Quants mestres preferien tornar a viure els centres prepandèmics? I quants alumnes i famílies? En tot cas, amb confinaments de grups classe, i a poc a poc, s’ha anat fent i superant.

Recordo els mesos d’octubre i novembre, quan la pandèmia s’estava complicant de nou, vigilar quants centres de la comarca tenien aules confinades. Hi havia gent que pensava, opinió comprensible preveient com avançava tot, que la tornada a l’escola havia estat un error i que, al cap de poques setmanes, els nens i nenes tornarien a ser davant de les pantalles. Quelcom semblant va passar amb la tornada després de Nadal, ja que països com Alemanya van apostar per mantenir els infants a casa seva. “Potser hauríem de començar més tard després de vacances… si ho està fent Alemanya…”, senties. Però qui havia de prendre decisions en aquell moment sí que ho va fer, i es tenia molt clar que el curs havia de seguir al millor lloc on podia fer-ho: a l’escola.

Nou mesos després, i imagino que amb la gran majoria de consciències tranquil·les per part de professorat i famílies - els alumnes no solen tenir-hi problemes - la situació és molt favorable. Els estudiants de Segon de Batxillerat han pogut retornar a certa “normalitat” amb la selectivitat, s’està especulant amb la possible vacunació dels adolescents abans de la tornada als centres i els més petits s’han disfressat de superherois aguantant sis hores diàries la famosa mascareta. No hi ha dubte que sense el seu esforç, la valoració d’aquest curs difícil encara hauria estat més complexa.