Enguany el curs escolar ha hagut de conviure amb una pandèmia mundial, que avui en dia sembla que comença a estar encarrilada (que no acabada). Una situació que ha obligat a prendre unes mesures de prevenció i actuació molt estrictes, amb uns protocols establerts per actuar en cas de contagi complerts fil per randa. Ja podem afirmar que el curs escolar s’haurà superat amb nota, per mi un 10. L’esforç dels nostres mestres ha estat clau per poder oferir allò més bàsic als nostres infants i joves: l’educació i la socialització.

Queda la recta final, ara només classes als matins, els darrers exàmens, i ja estarem a les portes de l’estiu.

Un curs que, quan va començar, pocs auguraven que tingués èxit, i molts es temien que en qualsevol moment es tancarien les escoles. El curs s’ha anat desenvolupant arreu amb els pertinents confinaments de grups (quan es detectava un positiu) i les proves PCR, fetes ràpidament per evitar l’extensió del contagi i oferir la seguretat i tranquil·litat necessària a les famílies afectades. Les escoles han pogut desenvolupar la seva tasca imprescindible –no sense dificultats– en la nostra societat, i els alumnes s’han adaptat molt ràpidament a les normes establertes, la mainada té una capacitat d’adaptació única i sorprenent.

La comunitat educativa –integrada per mestres, personal auxiliar (amb especial menció als serveis de neteja), mares, pares i alumnes– ha fet una feina extraordinària.

Així mateix Sanitat ha estat a l’altura efectuant les proves amb celeritat i precisió, un esforç molt lloable i imprescindible per controlar els brots i l’extensió de la pandèmia.

La societat està en deute amb el sector educatiu, i el nostre govern hauria d’invertir molts més diners per garantir un ensenyament de màxima qualitat.

Ha arribat l’hora d’incrementar el pressupost d’Educació, incorporar més mestres i compensar l’esforç fet enguany.

Per acabar, m’agradaria citar Nelson Mandela: «L’educació és l’arma més poderosa per canviar el món». I jo ho comparteixo i penso fermament. És això companys, és això.