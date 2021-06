Amb gairebé la meitat de la població vacunada, el desconfinament està arribant al tan anhelat zenit. L’estampida de les persones de la franja d’edat més nombrosa a Catalunya –de 40 a 49 anys– per accedir al web que dona cita per vacunar-se, culminarà l’embranzida iniciada aquests darrers mesos, tot i els cops de volant que han mantingut en suspens a diferents col·lectius, com el vacunat ja fa mesos amb Astra Zeneca en primera dosi.

La qüestió, però, és que aquest estiu ja podrem gaudir amb normalitat de concerts a l’aire lliure, com el de Stay Homas, que portarà al Festival Sons del Món el seu àlbum Desconfination, un títol que de ben segur atraurà a més d’un turista a la Ciutadella de Roses. Serà el primer festival post covid, igual que tot el que passarà aquest estiu, l’estiu de la desconfination. Els bars musicals també començaran a obrir, encara que amb restriccions, mentre que les discoteques hauran d’esperar fins a l’agost, quan es preveu una taxa de vacunació del 70%. En fi, que tenim a tocar les Ràdio Cassete Nights.

Tot aquest panorama insufla aires d’optimisme al sector del turisme i de l’hostaleria, sens dubte els més castigats per la pandèmia. Però, tornaran a ser les coses com abans de la Covid? O aquesta crisi haurà estat, paradoxalment, el detonant d’un canvi paradigma?

Fa temps que es parla de la necessitat d’un canvi de model: passar del turisme de quantitat al turisme de qualitat. Doncs bé, ara, comencen a sorgir els que podrien ser els primers brots verds de la tan anhelada reconversió del sector. A Lloret de Mar, sense anar més lluny, ha tancat un dels hotels pitjor valorats a Tripadvisor, que allotjava turisme de borratxera, i al seu lloc obre un hotel de luxe. Això també està passant a Mallorca, concretament a les platges de Palma i Magalluf, on el model de turisme de masses s’està reconvertint per donar pas a un turisme, com a mínim menys massificat.

També sentim a parlar d’hotels que acullen espais de teletreball per a nòmades digitals o que reconverteixen estances en despatxos de coworking.

No sabem si són coses puntuals que passaran quan se superi del tot la pandèmia, però de moment l’única certesa que tenim és que amb una gran part de la població vacunada, i amb l’entrada en vigor del passaport digital covid, el sector turístic està entrant en una espiral de recuperació. I això és una molt bona notícia, tenint en compte que la majoria de la població depèn del turisme, sigui directament o indirecta, especialment a Catalunya, la principal destinació turística de l’Estat Espanyol.

L’any 2019, l’últim any amb activitat normal, Catalunya va rebre més de 19 milions de turistes, que van generar una despesa de més de 21.000 milions d’euros.

I és que, a l’Estat Espanyol el turisme representa gairebé un 13% del producte interior brut i genera més de 2 milions i mig de llocs de treball. Un sector, però que s’enfronta ara a un delicat panorama: La caiguda de l’activitat ha destruït 310.000 llocs de treball, 445.000 treballadors han estat en ERTO, i s’han tancat 32.000 empreses turístiques.

Amb el desconfinament, i a les portes de la que serà la primera temporada turística post-Covid, totes les esperances estan posades ara en la recuperació de la demanda. Aquest any es preveu recuperar la meitat dels turistes pre-Covid, i que la despesa turística arribi als 13.000 milions d’euros, unes dades que suposarien un pas de gegant en relació amb la caiguda de l’any passat.

Alguna cosa bona haurà de quedar de la Covid, i de fet, en aquest període negre, hem descobert experiències que val la pena conservar, com ara la reducció de desplaçaments, poder alternar les reunions presencials amb les virtuals, o les cites prèvies per resoldre tràmits sense cua i de forma telemàtica. Deixem enrere una època fosca de la nostra història i quedem-nos amb aquest titular: «Del coronavirus també hem après coses bones».