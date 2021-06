Estem arribant a la meitat de la legislatura. Aquesta primera part del mandat no ha estat com cap de nosaltres havíem esperat. La pandèmia ha vingut per capgirar les nostres vides i també les previsions en polítiques municipals: pressupostos, projectes, inversions. Tot ha quedat trastocat per la urgència de fer front a una situació de crisi sanitària, però també social i econòmica que afecta molts dels nostres conciutadans.

Els cinc regidors d’ERC a l’Ajuntament de Vilafant, des del nostre lloc a l’oposició, vam assumir el mandat popular amb una responsabilitat extrema. Els resultats ens van situar com a clara alternativa de govern al PSC al nostre Ajuntament. Per tant, era necessari assumir el rol aportant propostes, generant idees i sumant en tot allò que fos positiu pels interessos de la ciutadania. Enteníem que era la manera de poder ser més útils i alhora fidels als nostres votants.

L’esclat de la pandèmia ha redoblat la nostra aposta per ser actius i prendre la iniciativa quan ha calgut per sumar amb els altres partits.

Fruit d’això, han sigut els acords per pactar ajudes per persones i empreses afectades per la Covid o acords en les ordenances fiscals per fer-les més justes socialment i més incisives en la lluita contra l’emergència climàtica. A cada ple, hem presentat propostes i mocions que sempre han anat en la línia de millorar aspectes del dia a dia dels vilafantencs.

Però on més es pot veure de manera clara l’acció política d’ERC, és en les inversions acordades en els pressupostos del 2020 i els del 2021. Moltes de les accions dutes a terme en aquests anys són fruit d’idees i propostes d’ERC que s’han pogut consensuar amb l’equip de govern: la inversió en plaques solars al teulat de l’Ajuntament, que ha de continuar en altres edificis municipals aquest 2021 o la millora amb l’arranjament i enjardinament de l’entorn del Pavelló en són dos exemples palpables recents. El procés participatiu per decidir els usos del Mas de Palol que es posarà en marxa en els pròxims dies, també té el segell d’ERC, que sempre hem apostat per la participació ciutadana, dotant de més diners la inversió als pressupostos participatius.

Dèiem, al principi, que som a meitat de legislatura. Això vol dir que som a dos anys d’unes noves eleccions municipals. El 2015 vam entrar amb molta força a l’Ajuntament, el 2019 ens vam situar com a clara alternativa de govern. El 2023, amb la base de la feina feta i la que farem en els pròxims dos anys, hem de ser capaços de convertir ERC en la força majoritària a l’Ajuntament i fer possible, ara sí, un Vilafant Republicà.