Segons el diccionari, una eina és un instrument que s’utilitza per fer alguna cosa, és un objecte que ajuda a realitzar una tasca. En són sinònims les paraules utensili i estri. Quan es du a terme una tasca, sovint es fa amb un objectiu, amb una finalitat, a la qual es pretén arribar amb l’acció empresa i ajudats per les eines corresponents. I entendria que, amb aquestes definicions, la política és una eina i no una finalitat, encara que sembli que els que discuteixen, negocien i s’esforcen per accedir a algun lloc –entenguis «poltrona»– la veuen com un objectiu.

La Generalitat –i un ajuntament, i una diputació, i un consell comarcal– és, doncs, segons el meu entendre, una eina, un instrument per a gestionar el dia a dia d’un poble, d’un país, però mai un objectiu en ella mateixa. I per a utilitzar correctament una eina, s’ha de saber com funciona i manejar-la de manera justa i encertada, si no pot passar semblant al que pot esdevenir a una persona que vulgui fer servir una serradora per a tallar un tronc sense l’aprenentatge corresponent ni la cura necessària, que pot prendre mal en l’intent. I no sé per què tinc la impressió que, últimament, hi ha moltes persones que accedeixen al món de la política –de qualsevol nivell– sense un mínim coneixement i comprensió de què significa gestionar allò comú, i que es prenen la política com un objectiu de vida, com una finalitat professional. I no és això, ni de bon tros!

Accedir al govern de la Generalitat vol dir tenir entre mans una macroeina, una màquina, que té els seus engranatges i les seves dificultats de funcionament. I hem de tenir en compte que aquesta màquina fa molt de temps que grinyola, que ningú greixa correctament i que es tindrà dificultats de posar-la en funcionament de manera correcta. Llavors, l’equip que se n’ha de fer càrrec ha de treballar coherentment i en equip. Trobar-se al capdavant d’una conselleria vol dir tenir cura d’una part de la maquinària i mai no es pot oblidar el funcionament de la resta, cosa que sembla que sovint no entenen les persones que n’agafen les diferents responsabilitats. També aquest equip de polítics que es posen al capdavant del govern es pot comparar amb una orquestra, on els diferents músics amb els seus diferents instruments, toquen una simfonia d’acord amb la partitura i sota la batuta del director.

N’esperem un bon concert!