Tornar a sopar fora, poder arribar després de les deu a casa i anar a dormir tard són accions que no pensava que trobaria a faltar durant mig any. És clar que tampoc ningú esperava una pandèmia, però realment és estrany això d’enyorar coses senzilles. Seure en una terrassa a fer el cafè de la tarda, quedar amb aquell amic que fa temps que no veiem i estar-nos hores prenent el sol.

Els primers dies amb noves restriccions tenia els sentiments quasi descontrolats. Passaven les deu i hi havia gent a fora al carrer, els bars eren plens a les sis de la tarda, i a la televisió anunciaven que faltava poc temps per poder treure’ns la mascareta a l’exterior. Feia tant que estàvem acostumats a ser aviat a casa, a no poder prendre ni un trist suc al bar de sempre, i a portar la mascareta que la quantitat de noves mesures ens va deixar quasi trastocats. O soc l’única que porta posada la mascareta, fins i tot a dins de casa, per què no se n’ha adonat i fins que no l’avisen no ho veu?

Després de tants mesos, però sembla que comencen a arribar bones notícies. Increïble, però cert que diuen. De fet, a casa, la ciutat revifa. La plaça de l’Ajuntament fa dies que s’omple, el Museu Dalí torna a exhaurir les entrades, i a la rambla hi ha, de nou, vida. I la veritat és que segurament tothom tenia ganes que això passés impliqués poder recuperar certa normalitat. Normalitat, això sí, de la de veritat i no aquella “nova normalitat” que tant parlàvem fa just un any.

És clar que no podem donar-ho tot per acabat i que no pot ser que les bones notícies dels darrers dies es converteixin en nous pics de contagis per inconsciència. Però també és cert que la gent ha après el que havia d’aprendre, i que no sempre té la responsabilitat de l’evolució de la pandèmia. A poc a poc, i encara que no ho sembli, anem sortint de tot això que ens ha tocat viure. Els més pessimistes diran que això és cosa de l’aproximació de l’estiu, que interessa fer negoci, i que passarà el mateix que l’any passat. A mi, però deixeu-me confiar.

En tot cas, i per fi, la vacunació avança a bon ritme, i hi ha interès a retrobar el temps perdut. Un temps que, pensant-ho fredament, no sé si m’agradaria recuperar. Si tinguéssim la capacitat de recular aquest gairebé any i mig enrere, ho faríem? Hi ha qui respon que tornaria enrere amb els ulls tancats, però hi ha qui s’ho pensa més i deixa anar un: “no seríem com ni on som ara” o “no coneixeríem tot el que coneixem”. La resposta no és simple i, normalment, exigeix aturar-s’hi com a mínim un parell de vegades.

Encara que el pensament de la majoria sigui “que s’acabi ja tot això, per favor”, potser sí que trobarem a faltar alguns aspectes de la pandèmia. Per exemple, no seure enganxats a la taula del costat quan anem a sopar o la possibilitat de mantenir algunes distàncies al transport públic. Tanmateix, en general, que segueixin arribant, com fins ara i encara que sigui a poc a poc, bones notícies.