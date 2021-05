Aquest és l’eslògan de la setmana sense fum d’enguany. La setmana sense fum es commemora anualment i és la darrera del mes de maig. Amb l’eslògan d’aquest any, es vol posar en evidència la importància que té el fet de deixar de fumar i l’impacte positiu que té mantenir aquesta decisió sobre la nostra salut.

Potser l’acte més important que hauríem de fer a la nostra vida és precisament un de ‘no fer’. Ara que en Medicina està tan de moda, el ‘no fer’ per no fer mal, hauríem de dir que el millor per deixar de fumar és no començar a fer-ho. Per tant, una de les pretensions, i un dels objectius més importants a tenir en compte en la lluita antitabac, és aconseguir que l’adolescent i el jove no comencin a fumar. Però quan això no es pot evitar, s’ha d’informar dels riscos del tabac sobre la salut i explicar la importància que té aquest sobre aquesta.

Però també s’ha d’explicar que el procés per deixar de fumar es basa en quatre passes, i que deixar de fumar no és gens fàcil. Però elles són imprescindibles per assolir-ho amb èxit. Parlem de decidir deixar de fumar, de preparar-se per aconseguir-ho, d’establir un dia D per l’abandonament de l’hàbit tabàquic i marcar-lo al calendari. La darrera fase és fer el manteniment (no fumar mai més).

De vegades, tot i l’assessorament i acompanyament dels professionals sanitaris per deixar de fumar, no n’hi ha prou i calen mesures farmacològiques. N’hi ha diverses.

La teràpia substitutiva de nicotina redueix el desig intens de fumar per la seva supressió. El tractament proporciona una quantitat controlada de nicotina que es va disminuint amb el temps i fa que el cos s’adapti a nivells més baixos de nicotina. Hi ha els pegats de nicotina, els xiclets, els comprimits i els esprais bucals de nicotina. Tots es dispensen sense recepta. Poden provocar algunes reaccions adverses i quan no s’aconsegueix deixar de fumar amb el seu ús, cal consultar als professionals sanitaris. Probablement calgui algun medicament.

Els medicaments requereixen una prescripció mèdica i són la Vareniclina (Champix®) que alleuja la síndrome d’abstinència i també bloqueja els efectes de la nicotina, si es torna a fumar. Es comença amb una dosi baixa i s’augmenta al cap d’una setmana. Pot tenir efectes adversos i no està indicat ni en l’embaràs ni en la lactància. El bupropió (Zyntabac®) és un medicament que també alleuja la síndrome d’abstinència i no conté nicotina. També es comença amb una dosi baixa que s’augmenta a la setmana d’haver començat el tractament. Ambdós tenen un paper molt important per deixar el tabac en les primeres setmanes.

Com l’anterior, també té les seves contraindicacions. Per això es prescriuen amb recepta mèdica. També poden presentar efectes secundaris i/o adversos.

De vegades es fan combinacions entre els dos grups de fàrmacs, sempre sota el consell i seguiment de l’equip sanitari, qui acompanya el pacient que vol deixar de fumar en el procés de la deshabituació tabàquica.

Deixar de fumar no és impossible malgrat que sigui difícil. Aconseguir-ho i mantenir-se abstinent és un èxit personal que sempre millora la salut. Deixar de fumar és una vacuna per a millorar la salut. Val la pena tenir-ho en compte.