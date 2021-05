Aquesta setmana comença una nova etapa per a Ciutadans a la província de Girona. Renovem el nostre equip directiu amb l’objectiu de rellançar el projecte taronja i consolidar-nos com l’alternativa liberal de referència. Sens dubte, seguirem sent el far de la llibertat.

Una nova etapa liderada per un equip jove, dinàmic, amb experiència i valent que té molt clar que Ciutadans és un espai de trobada de tots els catalans que defensen la llibertat. Un projecte que ja va ser capaç de guanyar als partits independentistes en les principals ciutats de la província de Girona l’any 2017 i que va guanyar també aquelles eleccions. Un projecte liberal i moderat els objectius del qual són impulsar la reactivació econòmica, la llibertat d’empresa, el lliure mercat, la lluita contra la corrupció, la regeneració democràtica, la defensa de la llibertat, l’estat de dret, la igualtat davant la llei i els valors constitucionals.

No partim del no-res perquè des del nostre naixement són moltes les fites aconseguides. Si alguna cosa ha fet bé Ciutadans des de la seva fundació, ara fa 15 anys, és trencar els falsos consensos que imposaven els nacionalistes i populistes a Catalunya mentre el PP i PSC, amb polítiques erràtiques i curtterministes, havien baixat els braços i claudicat davant els mantres independentistes; ens van deixar a milers de ciutadans abandonats a la nostra sort, en mans d’un nacionalisme català que ens vol silenciats i submisos. En aquests 15 anys Ciutadans ha estat un oasi de llibertat i resistència enfront de la crispació i les polítiques totalitàries dels partits independentistes.

Som un partit ple de valents que no han donat ni un pas enrere davant els atacs, els insults, les pressions, els assenyalaments o la persecució que han practicat els partits independentistes. Els càrrecs electes, els afiliats i els simpatitzants de Ciutadans no han dubtat ni un segon a donar la cara cada vegada que els nacionalistes i populistes se saltaven les lleis, destruïen el marc de convivència o pervertien el nostre estat de dret. Sempre ens hem mantingut ferms alhora que hem impulsat polítiques que milloren la vida de tots els catalans, pensin com pensin.

Tinc un missatge per a tots els falsos endevins i aquells que s’aixequen cada dia per anunciar del nostre final: seguim aquí, seguirem aquí. Les idees liberals estan més vives que mai, la llibertat segueix amenaçada a Catalunya amb la formació d’un nou govern independentista en mans dels antisistema de la CUP. Ciutadans seguirà sent la veu de la llibertat enfront de l’asfíxia que suposa el separatisme i el populisme.