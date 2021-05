No sé si tindrem govern abans del 26 de maig o anirem a eleccions el juliol.

No sé si arribarà la cinquena onada de Covid-19 abans de l’estiu.

No sé si decretaran una amnistia a favor dels presos polítics.

No sé si vindran el quaranta o el cinquanta per cent dels turistes aquest estiu, en relació amb el 2019.

No sé si el Barça quedarà segon, tercer o quart a la lliga de futbol.

Però el que sí que sé, és que moltes persones petites, en llocs petits, fent coses petites, poden fer grans coses.

Per exemple:

– Les infermeres, fent hores extres, ens poden vacunar.

– Moltes ONG petites, treballant pel desenvolupament de països del tercer món.

– Moltes organitzacions socials i religioses (Xarxa, Càritas, Creu Roja...) fent possible que el nostre quart món pugui menjar.

– Que moltes petites comunitats (de diferents religions) pregant per la pau, són signes d’esperança.

– Que molts petits empresaris i autònoms, fent mans i mànigues, facin funcionar el teixit social i econòmic.

– Que la cultura és segura.

I que entre el lament continuat de molts que diuen que no hi ha res a fer, que tot s’enfonsa, que ...

Jo i molts altres preferim posar de la nostra part les energies positives i els recursos necessaris per a construir un món més just, servicial, amable i,... possible!

Fa molt temps, no recordo quan ni qui, em van explicar una història que va passar al segle XIII; en una ciutat europea, un grup de picapedrers estaven picant pedra per anar fent carreus per a una gran construcció. Un cavaller que va passar per allà va preguntar a un: «Què fas?» I la resposta va ser: «No ho veus! Pico pedra per guanyar-me uns doblers i alimentar la família». Més enllà va fer la mateixa pregunta a un altre. I, ell va respondre: «Construeixo una catedral!».

Si amb l’Associació Amb les teves Mans aconseguim plantar uns quants arbres a Gàmbia, aportem una gota d’aigua per frenar el desert.

Si amb la nostra col·laboració (econòmica o de prestació personal), fem possible un voluntariat social, cultural, ecològic... estem apedaçant una societat que viu perillosament destruint el nostre planeta.

Si som picapedrers constants i conscients, entre tots farem possible una edificació més segura, democràtica... per a les futures generacions.

Us transcric un fragment de IF! (Si, un si condicional) poema de Rudyard Kipling, (Bombai, 1865 – Londres, 1936), però us convido a llegir-lo sencer i a meditar-lo. Un text de 1895, ben actual. Kipling és autor d’El llibre de la jungla i Premi Nobel de Literatura.

«Si somies i els somnis no et dominen; / si penses i pensar no et paralitza; si acares el triomf com el desastre / i aquests dos impostors tractes igual; /si suportes de dir la veritat / i que la torcin per enganyar els ximples. / O veus que han destrossat els teus propòsits / i t’ajups i els refàs amb eines velles. (...) / Si parles amb la gent i ets virtuós, / no menysprees la gent quan vas amb reis, / si ni amics ni enemics poden ferir-te, / si tots compten amb tu, però ningú massa; / si el minut implacable saps omplir / amb seixanta segons inestimables, / la Terra és teva i tot el que hi ha en ella / i, encara més, seràs un Home, fill!».

Amb esperança, continuem picant pedra.