De vegades les persones se sinceren i s’expliquen el més íntim. Llavors la comunicació pren un altre nivell. Aquest és un món en què es viu de pressa. Tot es fa ràpidament. La pressa no atura, ans el contrari, empeny.

Se sent a dir: «Els dies volen. Les setmanes també. Què ha passat amb els mesos? Que tenen menys dies? Fa poc parlàvem de com prepararíem i com seria el Nadal i ara ja som a tocar de l’estiu. La majoria dels pensaments i converses ara són per parlar de la calor, el sol, la platja o les vacances. Uns quants pensen en els infants. Com serà l’estiu dels nostres infants?».

Els infants són el nostre present. Transmeten alegria i il·lusió. Ells ho tenen tot per fer i molt per aprendre. Els adults i els grans som capaços de poder ensenyar-los, o anem tan de pressa que no ens adonem del que podem perdre pel camí? No es pot perdre el fil de la vida i s’ha d’assaborir el que ens brinda el present. Per aprofitar-la plenament hem de tenir cura del nostre cos i ment. I les presses no porten a enlloc de bo.

La vida és com un riu, amb aigües tranquil·les alternades amb remogudes, però que sempre va parar al mar. Després de néixer i créixer, algunes persones maduren i la viuen plenament amb salut. En això hi fa molt el que s’ha après de petit. El que s’ha vist i viscut. El que han ensenyat els grans. Durant el curs de la vida, s’aprèn de les persones. Unes ensenyen amb il·lusió i altres no poden fer-ho o no volen. L’educació, la cortesia, la generositat, la sinceritat i molts altres valors, de vegades oblidats, no només es porten a dins, sinó que també s’aprenen mentre vivim. Tenir al voltant uns pares compromesos i il·lusionats, uns bons amics, uns avis que siguin capaços d’entendre i acompanyar els infants en el procés del seu desenvolupament són claus per adquirir un estat físic i emocional potent, que els donarà les eines i els recursos per sortir-se’n amb seguretat dels alts i baixos que indefectiblement li portarà la vida a l’infant.

Això vaig sentir que deien dues persones que parlaven en una cantonada, alienes al temps que destinaven a la conversa i al seu entorn. Afegien: «Això del que parlem només són coses nostres. Si algú ens sentís, potser no ho entendria. De tan atrafegats com anem i només pensant en la crisi econòmica, social i de salut, provocada per la pandèmia, no veiem altres coses que ens han de fer feliços. No ens adonem de com creixen els infants, de l’energia que transmeten amb les seves rialles quan juguen amb els seus pares i de la que es transmet en les abraçades furtives amb els seus avis. Avui sembla que mostrar l’amor està penat. Això, no ho diguis a ningú, perquè probablement no ens entendrien. Són coses nostres. No entendrien que aprendre i ensenyar es complementen, i que salut i malaltia es donen la mà, que van junts per la vida i que fan com el riu, que, quan li arriba el final, va decidit i segur a parar al mar. És important fer bé el trajecte vital, perquè quan arribi la mort es tingui la certesa d’haver viscut. D’això també se n’aprèn. Només s’ha de parar l’orella quan t’ensenyen i posar-ho en pràctica contínuament. En arribar el final, hem de tenir present que la vida és un camí per fer sol i ben acompanyat. Però, potser això, no son només coses nostres».