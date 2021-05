Joan Armangué finalment s'ha decidit a escriure la visió del seu pas per l'alcaldia de Figueres. Més que estrictament uns records personals o un relat memorialístic de dotze anys dirigint el consistori, i encara molt més lluny de quedar-se encallat en el passat i tampoc en la nostàlgia, el seu nou llibre és tota una invitació al debat polític del present i del futur immediat. En definitiva, ens convida a un debat sobre Figueres. Encara més, pretén iniciar un debat sobre nous projectes i també sobre les idees i els valors que els haurien de vehicular.

Armangué es reivindica, sí i molt, Armangué es justifica, també, encara més. Però, per damunt de tot, Històries d'alcalde és un exercici d'intentar insuflar orgull a l'ànima figuerenca, al conjunt de la seva ciutadania. Per les seves pàgines es pot resseguir el batec d'una ciutat observada des de la talaia de la seva màxima magistratura durant més d'una dècada de presència activa en milers d'actes, recepcions i reunions. Però la seva intenció no és inventariar a través del record un grapat d'anècdotes humanes, sinó que és inserir precisament aquesta gent en un projecte col·lectiu de ciutat perquè se la sentin seva i hi estiguin a gust. Perquè Armangué tenia (té) un projecte que ens vol recordar, però també, actualitzar: hi ha un regust de projecte inacabat en tot el llibre.

Tanmateix, realment pot casar de forma directa l'experiència d'aquest passat recent (1995-2007) amb la Figueres d'avui i de demà? Sorgeixen massa interrogants que caldria aclarir abans de respondre-ho en un sentit o altre.

Així, a tall d'exemple, ¿pot una política clàssica, basada en el creixement econòmic del comerç, el turisme i la indústria, sostinguda per la millora de les infraestructures, respondre bé a una societat amb unes pautes de consum variable i amb una alta mobilitat? O ¿pot un urbanisme (i una política social) que vulgui combatre les desigualtats històriques entre espais i col·lectius de la ciutat, fer front a unes inversions i despeses cada cop més elevades per a la hisenda pública, sense generar greuges (subjectius) en els diferents nivells de contribuents cada cop menys identificats emocionalment a les realitats immediates i amb un procés global d'individualització creixent?

Si ens centrem més en el factor humà de la política, apareix un nou interrogant clau, ¿han cicatritzat les ferides i disputes de lideratges i partits (de tots colors), algunes de ben profundes, que apunten les pàgines del llibre? O, malauradament, és un fat estructural de la ciutat que depassa èpoques i protagonistes? Molta de l'evolució política posterior al 2007 de Figueres (coalicions i trencaments de governs) no s'expliquen sense entendre aquells anys finals del mandat de Joan Armangué. Per començar, la seva successió immediata i a la qual dedica un capítol que particularment trobo escàs, ja que necessita més aproximacions complementàries. I aquest exemple ens porta immediatament a un altre interrogant: com s'elegeixen de facto els alcaldes? ¿Quins factors hi ha al darrere de cada elecció: el partit, els electors, els grups de pressió, les dèries personals? L'opció d'Armangué, discutible, fou que hi accedís el cap de llista més votat. Però hi havia més raons i encara no les tenim a sobre la taula.

Llegir Històries d'alcalde és un viatge a un passat que encara és present, però sobretot és un viatge calidoscopi a una ciutat, un viatge estimulant per formular-nos les preguntes necessàries per poder donar les respostes correctes als desafiaments de la capital de l'Alt Empordà o, com sembla que es diu ara, a la ciutat de l'Empordà.