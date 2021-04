Renovables: necessitat global, oportunitat local

Amb la dicotomia «Amenaces i oportunitats», proposada a les jornades Repensem l'Empordà, de l'Institut d'Estudis Empordanesos (IEE), s'ha posat sobre la taula aquest dissabte l'encès debat sobre la instal·lació d'energies verdes a la nostra comarca. Una proposta com la de l'IEE, rigorosa i comprensiva, era necessària per enriquir el debat públic en aquest tema i fer-nos entendre, col·lectivament, que afers tan transcendents com aquest ens obliguen a actuar amb visió estratègica i perspectiva de futur.

A l'Empordà soms hereus d'un republicanisme que ens parla de civisme, de llibertat i, també, de sobirania. Al segle XXI, la sobirania implica controlar la producció i la distribució de l'energia. Negar-nos a implantar parcs solars i eòlics a la nostra comarca ens fa més dependents, ens sotmet a capricis i decisions d'altres territoris i empreses que no tenen en compte les nostres necessitats. El model que adoptem ha de respondre a una altra lògica: volem produir l'electricitat que consumim. Però no a qualsevol preu, sinó assegurant la participació d'empreses empordaneses, la creació de llocs de feina a la comarca i el respecte escrupolós envers la nostra riquesa i diversitat naturals.

En tot aquest procés, hem de ser curosos i, sobretot, no fer volar coloms. L'energia verda es produirà en sòl industrial i comercial, sí. Però amb la instal·lació de plaques sobre naus i edificis no n'hi ha prou. La nostra comarca disposa de recursos vàlids i suficients -Sol, vent, rius...- per adoptar solucions imaginatives i eficients que siguin, alhora, sensibles amb el medi ambient i el benestar de la ciutadania. La producció d'energies renovables no pot ser una nova excusa per trinxar el nostre territori i sotmetre'l a interessos privats sense cap respecte per a la nostra terra. I aquest respecte només el garantirem amb la implicació de les nostres institucions, que des del primer moment han de liderar la transició energètica per poder controlar-la, ordenar-la i posar-hi límits.

En definitiva, hem d'entendre l'arribada de les energies renovables a l'Alt Empordà des d'un doble vessant: necessitat global i oportunitat local. És molt probable, des del punt de vista de la necessitat, que els nostres nets no arribin a habitar aquest planeta si no endeguem immediatament un canvi de model energètic. I, d'aquest trànsit urgent cap a un sistema no contaminant, la comarca no se'n pot desentendre. Pel que fa a l'oportunitat local, ens trobem amb una ocasió única per impulsar, amb planificació política i finançament públic i privat, un nou sector econòmic capaç de generar ocupació de qualitat, sostinguda en el temps i no estacional. No només ens ha d'apressar la urgència de garantir la supervivència de l'espècie, sinó també la il·lusió de posar les bases d'una nova economia empordanesa que fugi de la precarietat i la incertesa. Fem front comú per aconseguir-ho: l'Empordà no pot perdre més oportunitats.