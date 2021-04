Arribats a l'equador del mandat és pertinent la pregunta: en què ha millorat el govern la vida dels figuerencs? A la majoria els costaria molt poder respondre positivament; altres diran que els dos pròxims anys fins a les eleccions municipals seran pitjors que els dos anys transcorreguts.

La realitat és que el govern de l'esquerra populista de Figueres ha emprès un autèntic atac als principis d'una societat liberal empitjorant la competitivitat de la ciutat, la qualitat de vida dels ciutadans i posant en risc les nostres llibertats individuals.

El primer que han oblidat és que el sistema de la propietat privada és la garantia més important de llibertat. És imprescindible prendre totes les mesures per a lluitar contra l'okupació d'habitatges, crear una oficina de defensa dels veïns afectats per okupacions i privilegiar els drets dels propietaris en detriment dels okupes.

Un altre camí on ha de rectificar és acceptar que la seguretat és essencial per preservar la llibertat. Els ciutadans de Figueres necessitem sentir que els nostres carrers, places i parcs són segurs, que podem sortir a l'espai públic amb total seguretat, que les nostres pertinences i propietats estan segures.

Un tercer principi fonamental per a una democràcia liberal és un sistema impositiu que mantingui els diners a les butxaques dels ciutadans perquè siguin ells els que lliurement decideixin quines són les seves prioritats de despesa. L'esquerra populista ha fet el contrari a Figueres: incrementar els impostos i la pressió fiscal disparant l'IBI i altres impostos en un 6,5%, enmig d'una greu crisi sanitària, econòmica i social que ha posat al límit a tots els ciutadans.

Per a un partit liberal com Ciutadans la racionalització de la despesa supèrflua, eliminar el malbaratament i realitzar una gestió eficient del pressupost és una tasca irrenunciable. Els últims pressupostos aprovats per ERC i PSC mantenen innombrables partides de despesa totalment innecessàries i mancades d'objectius. Dos exemples: el primer és el manteniment d'elevades i excessives partides de despesa destinades a comunicació amb l'únic objectiu de fer propaganda del govern; un altre cas flagrant són els més de 250.000 euros que han anat a parar a la paperera per la nefasta gestió que han realitzat sobre el projecte del nou pavelló.

Finalment, aquest govern també ha torpedinat les llibertats institucionals i democràtiques. En primer lloc, perquè el govern d'ERC i PSC contínua vulnerant la neutralitat institucional usant l'ajuntament com a altaveu per als seus fins partidistes i penjant pancartes que no representen a tots els ciutadans i creen divisió i enfrontament. Segon, quan abusen de la seva majoria per convertir el ple en un tràmit en retirar-li importants competències de control i fiscalització, limitant greument el debat democràtic i la contraposició d'idees sobre el futur de Figueres.