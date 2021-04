D'apostes, probabilitats i vacunes

La pandèmia està sacsejant l'economia d'una manera sense precedents. Des de l'inici de la Covid-19, cada dia apareixen noves dades amb màxims i mínims inèdits. Així, per exemple, hem assistit a l'ensorrament del PIB a registres que no es donaven des de l'inici de la Guerra Civil o a una caiguda excepcional del mercat de treball ara fa un any. El deute públic ha marcat xifres històriques, com també el teletreball, l'estalvi familiar o el comerç electrònic. Un ball de dades en què també tenim sorpreses en veure la immunitat de sectors que creixen malgrat aquesta tempesta perfecta.

Tot i la crisi instal·lada en el futbol, com bé saben els clubs de la comarca, les apostes esportives en línia han marcat la segona recaptació més gran de la història, 7.034 milions segons la Direcció General d'Ordenació del Joc. El nombre de jugadors actius que basen el seu èxit en les probabilitats i l'atzar ha crescut per situar-se prop del milió i mig de persones tot i la impossibilitat de fer apostes en directe durant part de l'estat d'alarma.

Pocs dies abans de l'entrada en vigor, l'1 de maig, de les disposicions Reial Decret 958/2020 de comunicacions comercials de les activitats de joc en línia –és a dir, de la publicitat– queda clar que, a l'Estat espanyol, el joc enganxa. Potser massa, si tenim en compte que és el país d'Europa amb la taxa més alta de joves de 14 a 21 anys amb ludopatia. Un trastorn que afecta un total de quatre-centes mil persones.

La desaparició de les cases d'apostes de les samarretes dels futbolistes, entre altres mesures, tampoc serà suficient per evitar aquest problema de salut pública. Però serà un pas endavant contra una epidèmia sovint invisible que no es cura a cop de vacuna. Tot i que, ben pensat, la resolució de la pandèmia nostra de cada dia segueix pendent de les probabilitats dels efectes secundaris de les vaccines. Però això ja és una altra història...