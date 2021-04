Dijous, a dos quarts de nou del vespre, cinemes Las Vegas organitza la projecció el CineClub Diòptria. Fins aquí podria considerar-se tot normal, però el que va fer especial aquesta projecció és la preestrena d'un documental: Camping Life. La ciutat efímera del realitzador Josep Pérez en coproducció per TV3 pel programa Sense Ficció.

D'entrada, és una bona notícia una preestrena a Figueres; no sovintegen i encara menys amb els temps que corren. També, cal dir que en Josep Pérez no és cap estrany, fa un temps ja va presentar un altre treball, La Pemba torna a Goli, a La Cate, i és un bon coneixedor de Figueres i l'Empordà a banda de viure-hi de fa anys.

El documental és un relat sobre la vida quotidiana en un càmping de la Costa Brava, concretament a Sant Pere Pescador, durant els mesos d'estiu. Per aquells que siguin campistes de sempre, els sorprendrà, però, per als que no ho siguin, encara els sorprendrà més.

La narració és senzilla, àgil i efectiva; és un film que acaba convertint-se en un autèntic tractat d'antropologia urbana sense ser-ho, efímera, en el qual no només ens apropa a una filosofia de vida, sinó que ens mostra elements que costa veure avui en dia com l'alegria de grup, llibertat en contacte amb la natura i, també, una fraternitat, improbable de veure en altres concentracions humanes.

Sorprès, gratament sorprès, per un treball enormement sincer, en el qual la càmera interroga discreta, s'acosta educada i intercanvia mirades entre campistes alguns dels quals tenen relació des de fa anys, exclusivament fent vida de càmping. Una ciutat efímera, efectivament, que només existeix els mesos d'estiu amb cases ambulants o plegables, i que té sentit quan hi ha persones que la visquin; com totes les ciutats.

Un gran treball, que es podrà veure al programa Sense Ficció, de TV3, i que és del tot recomanable perquè es descobreix un territori a casa nostra que, per a la majoria de nosaltres, és totalment desconegut. Enhorabona!