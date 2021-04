Tirar la ciutat endavant

El ple del mes d'abril ha estat molt important per Figueres. Hem tirat endavant temes cabdals per posar la ciutat al dia. Un d'ells, un pas endavant perquè el nou i reivindicat edifici per a l'escola Carme Guasch cada dia sigui més a prop. Per això hem aprovat un tràmit urbanístic per fer-lo possible, just al costat del centre. Això ha de permetre iniciar-ne la construcció el primer trimestre del 2022 i d'aquesta manera fer que tinguem una escola digna.

Per altra banda, continuem pal·liant els efectes de la Covid-19 als sectors econòmics més afectats. Els bars, restaurants i establiments amb terrasses no pagaran la taxa d'ocupació de via pública del segon trimestre del 2021, com tampoc es va cobrar la del primer trimestre. Són 160.000 euros en ajudes indirectes que des del Govern municipal destinem per ajudar al sectors que més pateixen les restriccions per reduir els contagis.

Un altre pas important és l'aprovació inicial de l'ordenança de tinença d'animals. L'actual era de l'any 2002 i calia actualitzar-la. I és que una societat madura i exemplar és també aquella que cuida i respecta els seus animals. Per avançar en la protecció de la salut i de la seguretat dels animals calia fer aquesta actualització. Entre les novetats, es preveu sancionar el maltractament animal amb multes de fins a 15.000 euros, incorpora definicions com animals de companyia per a teràpia emocional, regula l'accés dels animals als equipaments municipals alhora que s'incrementen les multes per no recollir els excrements.

A banda, també hem aprovat la creació de la Taula de benestar i protecció animal, on diferents actors que en formaran part es fomentarà l'adopció, es conscienciarà la població sobre el que representa l'abandonament de mascotes i s'establirà un protocol per a denunciar casos de maltractament.