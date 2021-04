Els rics ens vacunem

Sempre és més fàcil criticar que no pas fer, però es troba a faltar claredat en tot el tema de les vacunacions. Perquè és precisament quan la població està desorientada quan més es necessita un plus de professionalitat i sentit comú a la banda dels governants. I és una obvietat que, després d'un any llarg navegant enmig de la tempesta, encara no hi ha brúixola. Ara començarà el debat sobre si els països que no poden fer front a les necessitats més bàsiques podran tenir accés a les vacunes o no. És una autèntica hipocresia, no s'hi val anar de països solidaris per la vida i, de sobte, posar en dubte que allò sigui possible. Entenc molt bé els mecanismes de l'empresa privada i, per tant, considero lògic i normal que si les farmacèutiques han fet grans inversions en l'estudi i desenvolupament de les vacunes, ara pretenguin rendibilitzar-les. Només faltaria, si això no fos així, ens convertiríem definitivament en el país de funcionaris cap al que semblem transitar a passes accelerades. O, si no, mireu el galdós paper que està fent la UE en la gestió de la crisi i el paquiderm burocràtic que ha esdevingut, només capaç d'alimentar les seves pròpies estructures internes sense fer res útil per al benestar dels pobles més enllà de proclames, parlaments i discursos buits de contingut.

Caldria posar una mica més de llum a la cosa, entendre quins són els mecanismes que puguin compensar les farmacèutiques, alliberar les patents i que tothom es pugui beneficiar d'un avenç de la humanitat tan extraordinari com ha estat la invenció d'una vacuna mundial en un període inferior a un any. Estic ben segur que això és el que volem la majoria de la població: que tot el món es pugui vacunar encara que sigui a cost zero per als països més deprimits. Perquè la gent normal celebrem tenir un sistema de cobertura sanitària tan ampli i exitós com el que tenim, acceptant-ne les pròpies limitacions, les manques d'inversió i la impossibilitat d'accedir a determinats tractaments no coberts per la nostra seguretat social, però el que mai no ens podríem perdonar és una mortalitat massiva per manca d'una vacuna que costa tres euros.

Senyors i senyores que manen: amb el tràfic mundial d'avui pensin en el problema de contagis que suposarà tenir mitja població vacunada i no la resta. Facin-ho, si volen, per autoprotecció dels seus interessos encara que a la fi ho disfressin de solidaritat, però no s'oblidin dels més febles i alliberin el coneixement, si us plau.