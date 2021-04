És una evidència clara i incontestable: ERC i PSC han decidit tirar més de 250.000 euros a les escombraries. Tal com us ho explico: pugen els impostos, augmenten el deute i multipliquen el malbaratament de diner públic, tot un exemple de mala gestió. Us ho explico en un minut. Fa uns dies anunciaven la renúncia a la construcció del nou pavelló municipal, una instal·lació a la qual s'oposaven la CUP i el PSC. El que van ocultar amb traïdoria i mala fe és que la renúncia suposa tirar a les escombraries més d'un quart de milió d'euros i deixar a la ciutat sense una infraestructura esportiva imprescindible.

Per a la realització del projecte del nou pavelló ja s'havien pagat gairebé 50 milions de "les antigues pessetes", sense comptar altres 430.000 euros que cost adequar el solar, modificar la línia elèctrica i la dotació de serveis com el sanejament d'aigua. La renúncia significa que tirem els diners que costa el projecte a les escombraries.

Tornar a començar de zero, com planteja el govern, obligarà a pagar el mateix per un nou projecte. Així que abans de posar la primera pedra és molt possible que el pavelló ja ens costi 1.000.000 euros.

És lamentable veure com aquest govern malgasta diners i recursos públics per la seva improvisació, capritxos i mala gestió. Sembla que allà on governa el PSC segueixen la doctrina de Carmen Calvo segons la qual "els diners publics no son de ningú" i així es poden permetre, sense remordiments, dilapidar els diners que a través dels impostos paguem amb molt d'esforç els ciutadans.